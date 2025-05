"Comprar ahora, con indicadores tensionados, es ignorar la ecuación rentabilidad-riesgo que debería regir toda decisión operativa sensata"

Pese a que las grandes referencias bursátiles de Europa se anotan alzas cercanas al 20% desde los mínimos del mes de abril, justo antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara una tregua en la guerra arancelaria desatada frente a todos y cada uno de sus socios comerciales, de momento, es precipitado dar por concluida la actual fase alcista que desarrollan las principales bolsas de Europa y EEUU.

Así lo entiende Joan Cabrero, analista y estratega de Ecotrader, que en el último episodio del podcast estrategia de mercado asegura que "asistimos a una recuperación robusta que superó el temido 61,8% de Fibonacci de la caída desde los altos del año, que en Wall Street bauticé como el Techo de DeepSeek, lo que confirmó que no estábamos ante un mero rebote dentro de un mercado bajista, y me permitió revelar que seguimos dentro de una tendencia de fondo alcista".

No obstante, eso no significa que haya que comprar en plena conga. "Ni hablar de nuevas compras hasta que no veamos una corrección seria, con una caída de al menos un 38,2% o un 50% de toda la subida desde abril", advierte el experto, que recuerda que "a corto plazo dudo que asistamos a una corrección relevante sin que antes los índices toquen los altos del año, situados a un escaso 4% de distancia".

Análisis técnico estratégico de las bolsas de Wall Street

De hecho, en su comentario estratégico semanal, Cabrero asegura que en caso de las bolsas busquen dichos niveles "en línea recta, sin consolidaciones ni pausas, sería una invitación a recoger beneficios parciales".

Hasta entonces, Cabrero recomienda paciencia infinita y recuerda que "el mercado puede estar de fiesta, pero los que ganan a largo plazo no son los que más bailan, sino los que saben cuándo sentarse".