Sumarizando al máximo nivel, el escenario técnico global está supeditado al soporte que encuentra el Nasdaq 100 en los 17.800 puntos. Mientras siga en pie ese nivel hay esperanzas de que las alzas continúen. "Sin embargo, desde el punto de vista operativo hay que recomendar cautela al inversor y esperar a que se forme un descenso en la marea alcista del mercado antes de volver a recomendar nuevas compras", advierte Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

Por eso, hay que tener vigilados los niveles clave en los selectivos en los que se quiera operar. En el caso del Ibex 35, el objetivo al que aspira en las próximas semanas está en los 11.000/11.200 puntos, que son los máximos del año 2017.

La zona donde recomendaría comprar bolsa española estaría en los 10.000 puntos, "que es por donde discurre ahora la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023", explica en ese sentido Cabrero.

Y el soporte, también es ahora más claro: "no me sorprendería asistir a una consolidación un poco más amplia, sobre todo si coincide con que el resto de bolsas mundiales acometen una fase de digestión de las últimas y fuertes subidas, algo que tomaría cuerpo si el Nasdaq 100 pierde los 17.800 y el EuroStoxx 50 cede los 4.886 puntos, pero la buena noticia es que dudo que una eventual consolidación profundice por debajo de los recientes mínimos marcados en los 9.800 puntos, que a mi entender se han convertido en el soporte que no debería de ser perdido si queremos seguir confiando en mayores alzas en próximas semanas".

Qué vigilar en Europa

En Europa, la conquista de los 5.000 puntos del EuroStoxx 50 es de mayor importancia psicológica que técnica y ha provocado cierto vértigo entre los inversores, que podrían optar por recoger beneficios parciales en un movimiento técnico que podría tener sentido.

Para que haya evidencias técnicas que planteen la posibilidad de un techo temporal en las subidas del EuroStoxx 50 lo mínimo exigible es que la principal referencia europea pierda los mínimos de la semana en los 4.913 puntos, apuntan desde el portal de estrategias de inversión de elEconomista.

"Si eso sucede se confirmaría el comienzo de un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas que podría llevar al EuroStoxx 50 a formar una vuelta atrás o throw back al Hueco de Nvidia en los 4.773/4.800 puntos, que podría coincidir con la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre y de enero pasados. Hasta ahí no soy partidario de comprar más bolsa europea", explica Cabrero.