El lujo y no la tecnología llevan al EuroStoxx a los 5.000 puntos que amagan con ser un techo

El EuroStoxx 50 ha conseguido traspasar en dos sesiones consecutivas los 5.000 puntos, un nivel no superado desde primeros del milenio. Pero lo que ha costado conseguir 24 años no pudo mantenerse al cierre de la jornada del jueves. El índice bursátil de referencia en Europa acumula una subida del 10,5% en el año, aunque acusa cierto desgaste al alcanzar esta barrera psicológica. Los expertos consideran que el EuroStoxx tiene recorrido por delante en los próximos doce meses aunque no estará impulsado por el sector del lujo como ha ocurrido hasta ahora.

La apertura a la baja en Wall Street de este jueves arrastró a los índices del Viejo Continente. Los valores tecnológicos como Nvidia, que dieron alas a la bolsa en los primeros meses del 2024 corrigen las últimas subidas y drenan el impulso visto hasta ahora en la renta variable. Así, el Eurostoxx 50 cierra la sesión en los 4.993 puntos al ceder un 0,1%.

No obstante, el sector que ha sustentado el avance del EuroStoxx 50 en 2024 no es la tecnología en exclusiva. Si bien la alemana SAP y la compañía de semiconductores ASML están entre los tres valores que más puntos aportan al índice en el año (por lo que suben y por la ponderación dentro del EuroStoxx) es el lujo el sector predominante.

Louis Vuitton, Hermés, Ferrari, EssilorLuxottica, Kering... Aportan más al índice desde el primero de enero que las escasas compañías tecnológicas dentro del índice que representan al sector. El lujo, que se ha visto beneficiado de un renovado impulso en bolsa tras cerrar el último trimestre del ejercicio pasado, sube un 20% en 2024.

Es decir, el lujo europeo cotizado se recupera después del primer recorte de márgenes y beneficios por parte de los expertos ante las débiles expectativas de consumo de China (este mercado está en fase de recuperación y merma los ingresos de las cotizadas del sector). Así, si el año comenzaba con caídas de hasta el 7% la subida actual lleva al lujo europeo a máximos de octubre del año pasado.

No obstante, el consenso de mercado que recoge Bloomberg considera que el lujo europeo cotiza ya por encima de su precio objetivo. En cambio, el EuroStoxx 50 sí tiene margen de mejora. La media de expertos estima un potencial de casi el 7% hasta los 5.333 puntos desde una valoración por fundamentales.

¿Tensión en el nuevo techo?

Desde la perspectiva del análisis técnico, el índice europeo tenía todas las visas de presentar cierta tensión una vez se alcanzara la barrera psicológica de los 5.000 puntos. El asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, ya adelantó a los lectores del portal para inversores de elEconomista.es de que el objetivo a batir era esa referencia, y resistencia, en un contexto en el que el índice se encuentra en subida libre absoluta, que es la situación técnica más optimista que existe.

Al superar máximos no vistos desde el 2000 el EuroStoxx podría entrar ahora en fase de consolidación de toda la subida del año. Por el momento, Cabrero considera que no se ha formado un techo temporal en la bolsa europea. "Para ver un techo en el EuroStoxx tendríamos que ver cómo se pierden los mínimos de la semana pasada, que son los 4.886 puntos", explica el experto de Ecotrader.