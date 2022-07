El paro que no cesa

Cuando un gobierno no esta genéticamente preparado para la gestión sino para la propaganda, y cuando ese gobierno carece de proyecto y de soluciones para los problemas del país, al final se dedica a lo único que sabe hacer, populismo para intentar solucionar su propia supervivencia, derrochar dinero público en subvenciones y limosnas para comprar votos cautivos, y asaltar las instituciones y los organismos estadísticos y de control para falsear los resultados a su antojo. Y eso es lo que está sucediendo aquí y ahora singularmente con la economía y la espiral inflacionista, donde los parches, que no medidas, adoptadas se han caracterizado por su inutilidad cuando no como un agravante del problema.

De manera especial se demuestra el axioma precedente en el mercado laboral, donde la pseudo reforma, anunciada a mayor gloria del caudillo Sánchez, ha derivado en el parto de los montes. Un ratón que sólo vende humo mientras no ha impedido que España sigue encabezando la lista del paro de la OCDE. Una tasa española del 13,1% en mayo frente al 5% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, duplicando también la tasa del 4% del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), y el 6,1% de la UE.

Una pretendida reforma laboral en la que a los empleos temporales se les denomina ahora fijos discontinuos y donde, como bien ha recogido este periódico, el incremento de los empleos indefinidos no significa más empleos a jornada completa. De hecho, estos se han reducido un 1,9%, mientras que los de tiempo parcial se incrementan un 7,5%. Y aunque en junio se han superado los 87.400 contratos la comparación de la evolución del total de la contratación ha ido disminuyendo. Es decir que, como afirman desde el Servicio de Estudios de USO, "se hacen menos contratos bien porque hay un enfriamiento de la actividad económica, o bien por una caída de la contratación temporal, o una combinación de ambas".

Es más, el análisis de la contratación mes a mes entre enero y junio muestra como la caída de la contratación se acentúa a partir de marzo, coincidiendo con la desaparición del contrato por obra o servicio. Y, aunque la contratación indefinida ha crecido un 320,3% desde diciembre la contratación a tiempo parcial y de fijos discontinuos se ha incrementado en un 1.650,8% en el periodo.

Pero lo más grave es que la mayoría de los contratos de junio están ligados a la estacionalidad, anunciando un otoño catastrófico. Y no sólo por el final de la temporalidad turística, sino porque ha la caída de la actividad y del crecimiento se añade que los concursos de acreedores se han duplicado al final de junio, coincidiendo con el fin de la moratoria concursal. Actualmente son unas 100.000 las empresas españolas que están a punto de quebrar y muchas de ellas no pueden devolver los préstamos del ICO por la caída de las ventas, la subida de los costes y la voracidad impositiva del Gobierno

Todo ello sin contar con la retirada de inversiones que se anuncia como consecuencia de esos impuestos populistas a los beneficios de las eléctricas y los bancos que amenazan ya con una retirada de inversiones debido no sólo a la mayor presión fiscal sino también la falta de seguridad jurídica que las decisiones de este Gobierno están produciendo entre los inversores nacionales y extranjeras.

Por cierto, que, frente a la propaganda gubernamental son las instituciones privadas las que se ocupan de buscar nuevas fórmulas y sectores de oportunidad para crear empleo de verdad. Y a ello responde el estudio realizado por la Fundación CEOE, con Dualiza y CaixaBank sobre cambios en los perfiles profesionales, en el que se insta a desarrollar una nueva cultura de formación profesional mediante el desarrollo integral de las competencias necesarias para interactuar con sistemas automatizados de producción o de servicios, además de redefinir el papel del bachillerato como profundización de las capacidades de aprendizaje para una especialización profesional de mayor nivel y potenciar la formación dual por como puente para la inserción laboral. Que cunda y aprendan quienes deben, aunque sea copiando.