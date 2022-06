La importancia de la transparencia

Para llegar a las vacaciones de verano que tanto esperamos para descansar y recargar pilas para el invierno, hemos tenido que pensar en muchas cosas como son: presupuesto, destino, lugares a visitar y medio de transporte, entre otros. Se nos ha pasado muchas veces por la cabeza expresiones como "nunca van a llegar" o "este año es más largo que ningún otro" o "espero que mis vacaciones sean .".

En la misma circunstancia nos encontramos en la implementación de la sostenibilidad en el mundo financiero o empresarial. Puesto que el inversor final está ante muchos titulares y noticias que abordan aspectos de sostenibilidad, pero las personas que trabajamos en ello debemos de tratar de dar una respuesta clara y coherente acerca de qué es esto. Por esta razón, en las siguientes líneas vamos a tratar de desgranar esta cuestión y tratar de dar luz a estos asuntos que comentamos . Visite el portal especializado elEconomista Inversión sostenible y ESG.

Dentro del mundo empresarial, a pesar de que muchas compañías indicaban que en su ADN tenían un compromiso con los factores de sostenibilidad, hasta hace muy poco no precisaban realizar un reporting específico sobre ello a sus grupos de interés (los conocidos como Stakeholders, en inglés). Pero desde hace un tiempo, existe una mayor regulación que exige informar sobre estos aspectos ESG a los diferentes agentes del sistema, lo cual que requiere un esfuerzo de preparación al igual que cuando nos vamos de vacaciones, pero como dice el dicho "todo trabajo bien hecho da sus frutos".

"La normativa regulatoria ha sido una piedra angular para la concienciación y la emisión en la información en materia de sostenibilidad"

Cada vez más compañías de muy diferentes sectores en sus presentaciones de resultados y Juntas Generales de Accionistas ponen de manifiesto la evolución o la creación de algunas métricas, en inglés KPI (Key Performance Indicator, en inglés), relacionadas con aspectos de sostenibilidad; algunas de las más frecuentes son: diversidad de la plantilla, ahorro energético, porcentaje de obras sociales, entre otras. En este sentido, me gustaría poner en valor de manera resumida que la normativa regulatoria ha sido una piedra angular para la concienciación y la emisión en la información en materia de sostenibilidad.

Dentro del mundo financiero, y como gestor de carteras de Banca Privada, me he dado cuenta de la importancia que están tomando los aspectos ESG en materia de productos financieros. Por ejemplo, el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles ha llevado a que las diferentes gestoras de activos tengan que evidenciar si sus vehículos de inversión ofrecidos al público tienen objetivos de sostenibilidad o no, y en caso afirmativo determinar en qué cuantía, manera etc. Y a mayor abundamiento, a partir del 2 de agosto de este año, todas las entidades financieras deberán preguntar en el marco del test de idoneidad si el inversor muestra unas preferencias de sostenibilidad para sus inversiones y en caso afirmativo, que su gestor comercial le asesore utilizando vehículos de inversión que se alineen con sus deseos de inversión basándose, en todo caso, en la información emitida por las gestoras de activos y por las propias compañías. Lea también: Elisa Ricón (Inverco): "La implementación del 'MiFID verde' genera mucha preocupación en la industria".

Una vez realizada esta reflexión que se ha expuesto en la parte superior, me gustaría recalcar que la implantación supone un reto para todos (organismos supranacionales, empresas, gestoras de activos, reguladores ). Volviendo a la analogía de las vacaciones, antes de contratar el hotel donde nos vamos a hospedar, hemos mirado muchos y analizado las reseñas sobre el mismo. En el mundo de la inversión sería lo mismo, antes de seleccionar una compañía o fondo para ofrecer al cliente, se ha tenido que hacer una tarea de análisis previa o simplemente evaluar si toda la oferta de producto para ofrecer al inversor que desee invertir con criterios sostenibles, en realidad está efectivamente disponible y alineada con sus preferencias de inversión.