La economía europea en el filo de la navaja

La economía europea se encuentra en el filo de la navaja entre la recesión y el crecimiento. El filo de la navaja está afilado porque los responsables políticos europeos no tienen ningún control sobre el resultado.

Antes del ataque del presidente ruso Vladimir Putin a Ucrania, la recuperación de Europa de los daños causados por la pandemia del COVID-19 se estaba consolidando. La producción industrial aumentó en enero y el comercio minorista se recuperó. El sentimiento económico mejoró en la primera mitad de febrero, superando los niveles anteriores a la pandemia. Pero entonces la guerra hizo mella en la confianza de los consumidores al aumentar la incertidumbre y los precios de la energía y las materias primas. A mediados de marzo, el indicador de confianza de los consumidores de la Comisión Europea cayó a su nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia.

Sin embargo, hasta ahora los datos sólo muestran un leve debilitamiento de la demanda y limitadas interrupciones de la oferta. No señalan nada que se parezca remotamente al colapso de la actividad que acompañó a los cierres de la pandemia en 2020-21. El rastreador semanal de la actividad económica de la OCDE, que utiliza el aprendizaje automático y los datos de Google Trends para inferir los cambios en tiempo real, también apunta a una leve desaceleración. Los ingresos de las taquillas son estables. Los ingresos de los restaurantes son estables. Los datos del servicio de navegación TomTom no sugieren un gran descenso de la actividad relacionada con la movilidad.

En respuesta a la guerra y a la crisis energética, el Banco Central Europeo ha rebajado su previsión de crecimiento de la eurozona en 2022 del 4,3% a un rango del 2,3% al 3,7%, dependiendo de lo que ocurra con los precios del petróleo y del gas. No obstante, incluso su "escenario severo" de precios energéticos elevados y sostenidos prevé un crecimiento superior a la tendencia en 2022.

El encarecimiento de la energía será sin duda un lastre para el crecimiento. Pero si el gas ruso sigue fluyendo, la subida de precios no provocará una recesión.

Inevitablemente, los beneficios se verán reducidos por el encarecimiento de los insumos. Aun así, los productores europeos pueden tomar medidas para economizar en el uso de la energía y mantener las ruedas girando.

Pero una cosa es usar menos gas y otra muy distinta es no usar nada. En este último caso, las fábricas de gas no ahorrarán, sino que cerrarán. Con el tiempo, el gas natural estadounidense puede ser sustituido. Pero Alemania no tiene terminales de gas natural licuado y necesitará el resto de 2022 para instalar su primera terminal flotante de GNL - un superpetrolero reconvertido - incluso si todo va según lo previsto. Mientras tanto, el consumo de gas alemán se reducirá en un 30-40%. Aun suponiendo que las autoridades monetarias y fiscales respondan enérgicamente para evitar los efectos de segunda vuelta del ciclo económico, esto podría hacer que el crecimiento alemán en 2022 pasara del 1,8%, la previsión más reciente del Consejo de Asesores Económicos del Gobierno alemán, a un territorio negativo, de recesión.

Y aquí entra en juego la falta de control de Europa. Que se suspenda el suministro de gas depende enteramente de Putin, que podría decidir poner fin a los envíos en represalia por las sanciones occidentales. Puede que necesite los ingresos, pero no sería la primera vez que la ira y el orgullo se imponen a la lógica económica. Si Occidente no realiza los pagos a Gazprombank, sino a cuentas de depósito en garantía, Putin perderá el último incentivo que le queda para mantener el flujo de gas. Sabe que esas cuentas se utilizarán en última instancia para financiar la reconstrucción de Ucrania en lugar de llenar las arcas del gobierno ruso.

Sobre todo, si Putin permite que su ejército siga cometiendo atrocidades contra la población civil ucraniana, la opinión pública y los responsables políticos de Europa Occidental se unirán contra él. Dada la historia de su país, los alemanes no podrán sentarse cómodamente, en casas calentadas con gas ruso, ante este comportamiento monstruoso. Si el canciller Olaf Scholz no lidera, otros miembros de su coalición, como la ministra de Defensa Christine Lambrecht, intervendrán casi con toda seguridad. Y en algún momento, el pueblo alemán arrastrará a Scholz con él. Que se llegue a esto depende de los próximos pasos de Putin.

Es fácil para un estadounidense, calentado por el gas natural de Texas y las Dakotas, decir que Europa debe soportar una recesión para intensificar la presión sobre Putin. Pero si la administración del presidente Joe Biden y el Congreso de Estados Unidos consideran crucial intensificar la presión sobre Rusia, entonces pueden hacer que valga la pena para Europa.

Europa tomará la delantera en la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. La logística es más fácil. Ucrania está en la vecindad de Europa, como recuerda el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La Unión Europea puede desplegar sus fondos de cohesión, sus proyectos transeuropeos de transporte y otras infraestructuras, y su política energética común, incluso sin -o preferiblemente antes- admitir a Ucrania.

Pero si Europa es la parte lógica para hacer el trabajo de campo y administrar la ayuda, entonces Estados Unidos puede proporcionar el grueso de la financiación, más allá de la parte financiada por las cuentas de depósito en garantía y otros activos externos de Rusia. Este será un gesto humanitario apropiado una vez que la guerra haya terminado. Pero un compromiso de Estados Unidos de compensar ahora a Europa por las medidas que debe tomar, empezando por la prohibición de las importaciones de petróleo y gas rusos, es también una forma de incentivarla para que ayude a poner fin a la guerra cuanto antes.

Entidades Barry Eichengreen Profesor de Economía en la Universidad de California-Berkeley y Cambridge. Profesor de Economía en la Universidad de California-Berkeley y Cambridge.