Cinco sorpresas para 2022

Una nueva variante de Covid-19. Un escándalo en torno al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Otra nueva variante de Covid-19. Una advertencia sobre los beneficios de M&S, y la expulsión de un director ejecutivo de Barclays tras una ruptura en el consejo de administración. Otra nueva variante de Covid-19. Hay muchas cosas que ya podemos asegurar que ocurrirán en algún momento de 2022. Los inversores ya las habrán asumido. Pero la pregunta interesante es esta. ¿Cuáles son los giros realmente inesperados, las sorpresas que nadie vio venir? Con una obvia pizca de sal, he aquí cinco acontecimientos que podrían sacudir los mercados en los próximos doce meses.

En primer lugar, Jeff Bezos regresa a Amazon. En julio, cuando el empresario más implacable del mundo se apartó de la gestión diaria de la empresa que fundó para pasar más tiempo con sus cohetes espaciales, el precio de las acciones alcanzó un máximo histórico de 3.800 dólares. Fue un logro fantástico. ¿Cómo les ha ido desde que Andy Jassy se hizo cargo? Bueno, no ha sido un desastre, pero han ido bajando suavemente desde entonces, con una caída constante hasta los 3.400 dólares. Mientras tanto, ha habido señales preocupantes de que la empresa no es tan remilgada como lo era con Bezos al frente. Los costes laborales han aumentado y el crecimiento de las ventas se ha ralentizado. A sus 57 años, Bezos sigue siendo un hombre relativamente joven, y si está en condiciones de ir al espacio, sin duda es capaz de dirigir una empresa. No sería una sorpresa para nadie que decidiera volver a tomar el control personal: no es el tipo de persona dispuesta a sentarse y ver cómo la empresa que creó pierde su ventaja.

A continuación, un cambio de liderazgo en el Banco Central Europeo. Christine Lagarde, una abogada sin experiencia formal en banca o finanzas, siempre fue una elección muy política como presidenta del BCE. Eso estaría bien si sólo tuviera que dirigir un barco estable. Pero el BCE está a punto de entrar en las aguas más tormentosas de su corta vida. La inflación ya ha llegado al 5% en Alemania, y con las imprentas del dinero funcionando como locas subirá mucho más todavía (basta con echar un vistazo al precio del gas natural). Eso sería doloroso en un país como el Reino Unido, que está relativamente acostumbrado a que los precios suban. Pero será completamente inaceptable en Alemania, donde la mayor parte de los ahorros se guardan en el banco y existe un miedo patológico a la inflación. Si supera el 8%, el canciller alemán Olaf Scholz no tendrá más remedio que exigir la sustitución de Lagarde para aplacar a la opinión pública.

En tercer lugar, un pacto de Rusia y China. La concentración de tropas del presidente ruso Vladimir Putin en la frontera con Ucrania resultará ser sólo un farol. Para la primavera, habrá obtenido las concesiones que desea. Ucrania se mantendrá fuera de la OTAN, y él conseguirá el gasoducto para llevar el gas ruso directamente al mercado alemán que desea. La verdadera acción será en otro lugar. Mientras Occidente está distraído, Putin y el presidente chino Xi Jinping establecerán una amplia asociación geopolítica. Los dos países se comprometerán a trabajar juntos, militar, económica, financiera y diplomáticamente. China será, con mucho, el socio principal -después de todo, su economía es diez veces mayor que la de Rusia y tiene una base mucho más amplia-, pero Rusia contribuirá con sus propios recursos y se convertirá en un potente aliado de su vecino. Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, tendrá que resolver cómo responder a la amenaza más grave a la que se ha enfrentado desde el final de la Guerra Fría.

En cuarto lugar, el presidente Macron pierde la presidencia francesa. Los mercados han asumido con toda normalidad que el centrista y reformista Emanuel Macon es una certeza para la reelección en abril del próximo año. Pero agárrense. Ningún presidente francés en funciones ha conseguido un segundo mandato desde Jacques Chirac en 2005. Sería precipitado suponer que Macron será la persona que rompa ese récord. La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, se está desvaneciendo, al igual que el personaje televisivo Eric Zemmour, parecido a Trump, pero la candidata de centro-derecha Valérie Pécresse es una amenaza real. Los sondeos empiezan a sugerir que puede superar a sus rivales de extrema derecha para llegar a la segunda vuelta. Si es así, desplazará a Macron hacia la izquierda, y tiene muchas posibilidades de ganarle. Al fin y al cabo, Macron solo ganó en 2017 porque el candidato republicano de centro-derecha implosionó tras un escándalo de corrupción. No hay nada muy radical en Pécresse , y no hará grandes cambios en la política. Pero Francia es ahora el mayor deudor de Europa, habiendo superado a Italia, y el tercero del mundo tras Japón y Estados Unidos. Cualquier signo de inestabilidad política pondrá muy nerviosos a los mercados de deuda.

Por fin, una bronca en la Reserva Federal. La inflación en EEUU ya ha alcanzado un alarmante 6,2%, y con gran parte del salvaje gasto del presidente Biden aún por llegar a la economía, subirá mucho más a mediados de año. Powell presionará para que los tipos sean mucho más altos, y Biden se resistirá. Tengamos en cuenta que Powell es en realidad un republicano, nombrado por el presidente Trump (cuyo historial económico ya empieza a ser notablemente bueno en comparación con el de su sucesor). Tras una ruptura con la Casa Blanca, Powell se marchará. Eso provocará un colapso de la confianza en la gestión de la economía por parte de Biden, un repunte de los rendimientos de los bonos, y caídas en Wall Sreet que enviarán ondas de choque a través de la economía mundial. Biden tendrá que nombrar a alguien aún más beligerante con la inflación simplemente para restaurar la confianza, e incluso entonces la credibilidad de la Fed se habrá visto socavada, y la batalla para volver a controlar la inflación será mucho más difícil. Es cierto que puede que no se produzca ninguno de estos acontecimientos. En su lugar, el año puede estar dominado por más brotes de Covid, y aún más bloqueos. Sin embargo, siempre hay algunas sorpresas, y éstas son algunas de las que hay que tener en cuenta.

