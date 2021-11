Otro confinamiento será letal en la eurozona

Austria está confinada desde el comienzo de esta semana. Los antidisturbios han tenido que intervenir en las calles de Holanda. Y Alemania aplica restricciones región por región. Otra oleada de Covid-19 golpea a Europa continental, llenando los hospitales y poniendo a prueba los sistemas sanitarios. Esto es, por supuesto, principalmente una emergencia sanitaria. Sin embargo, también se va a convertir rápidamente en una emergencia económica que afectará a la caída del euro y a la producción de todo el continente.

El euro ya está cayendo bruscamente en el mercado de divisas. Pero esto está a punto de empeorar. ¿Por qué?: porque el crecimiento se estancará inevitablemente al imponerse nuevas restricciones, especialmente en Alemania. Y porque los niveles de deuda aumentarán inevitablemente a partir de unos niveles ya muy elevados, mientras los responsables políticos se quedan paralizados, y el Fondo de Rescate del coronavirus quedará expuesto como lamentablemente inadecuado ante la magnitud del reto. Si todo esto se suma, la cuarta oleada golpeará tanto a la economía como a la moneda, y puede hacer que el euro caiga hasta la paridad con el dólar.

La nueva oleada de Covid-19 en Europa ha cogido a los Gobiernos desprevenidos. Las tasas de vacunación relativamente bajas, un trágico legado del fiasco de la UE en la adquisición de dosis el pasado invierno, junto con la disminución de la inmunidad, han provocado un peligroso aumento tanto de las infecciones como de las hospitalizaciones.

Sabemos, por lo aprendido en los dos últimos años, cómo perjudicará esto a la economía "Que no quepa duda", advertía High-Frequency Economics en una nota publicada este lunes, "si la economía alemana se bloquea, la eurozona volverá a la recesión". Nadie podría discutir seriamente este veredicto. Los cierres provocan recesiones por la sencilla razón de que las fábricas cerradas no producen nada y los restaurantes cerrados no sirven comida. El primer cierre restó 14,8 puntos al PIB de la zona, y aunque este último no sea tan grave, el golpe será inevitablemente sustancial. El impacto ya se puede ver en el mercado de divisas. En las dos últimas semanas, a medida que las infecciones empezaban a subir, el euro ha ido cayendo bruscamente. De 1,22 por dólar, ha bajado a 1,12, su nivel más bajo en años. Y sin embargo, los inversores van a seguir vendiendo la moneda, por tres razones.

En primer lugar, el crecimiento se estancará a medida que las economías cierren de nuevo. La nueva oleada puede concentrarse en Alemania, Austria y la zona del Benelux -el sur de Europa está muy denostado, pero lo ha soportado mucho mejor-, pero el golpe a la producción se extenderá mucho más. Desde el lanzamiento de la moneda única, la correlación histórica entre el PIB de Alemania y el de la zona euro es de 0,96. En resumen, si Alemania se hunde, también lo hará toda la zona. La economía de todo el continente se resentirá, incluso si los restaurantes y bares de España e Italia consiguen mantenerse abiertos durante el invierno: la caída de Alemania lo dominará todo.

Además, el BCE ya se ha desmarcado en su política de otros grandes bancos centrales. La Reserva Federal se ha vuelto más agresiva, reduciendo gradualmente la flexibilización cuantitativa y trazando un camino hacia unos tipos de interés más altos (con una inflación que ya supera el 6%, no tiene muchas opciones). Puede que el Banco de Inglaterra titubeara el mes pasado, pero es probable que empiece a subir los tipos pronto. Los bancos centrales menores de Europa ya están subiendo, y tanto el banco central polaco como el checo han subido los tipos este mes, los checos a los nivele s más altos desde el colapso de 2008. En este contexto, el BCE mantendrá los tipos de interés cerca de cero y puede que tenga que aumentar aún más el QE. Se relajará la política mientras otros la endurecen, lo que afectará gravemente a la moneda. Y lo que es peor, se verá obligado a ignorar el aumento de la inflación -que ya supera el 4% en Alemania- y corre el riesgo de dejar que se descontrole.

Por último, la política se paralizará. Alemania aún no tiene un Gobierno de coalición tras las complicadas elecciones de septiembre, y Francia se enfrenta a unas elecciones presidenciales muy complicadas, lo que significa que no se tomarán decisiones importantes hasta la próxima primavera. El Fondo de Rescate de 750.000 millones de euros lanzado por la UE tras la primera oleada puede parecer mucho dinero, pero es insignificante comparado con la escala de la economía de la eurozona, nadie ha decidido aún cómo se reembolsará toda la deuda adicional, y no hay ninguna posibilidad de que el tamaño del Fondo aumente para hacer frente a una nueva recesión. Quedará al descubierto como irremediablemente inadecuado cuando la mitad del continente se dirija de nuevo a un cierre invernal.

El euro ya estaba cayendo en los mercados de divisas mientras el continente luchaba por recuperarse de la pandemia al mismo ritmo que otras regiones importantes (al igual que Reino Unido, por supuesto). En una repetición de la crisis de 2008, las recesiones son más profundas y duran más, y las recuperaciones son más débiles, en la zona del euro que en cualquier otro lugar. Cada vez que esto ocurre, la economía de la zona se debilita un poco más. A medida que la oleada de Covid cobre impulso y se impongan bloqueos regionales o nacionales, la moneda se verá afectada, pudiendo llegar a la paridad con el dólar, un nivel que rompió brevemente tras un lanzamiento caótico, pero que no ha superado desde hace casi 20 años. Y toda la zona se verá arrastrada a una recesión, acompañada de una inflación peligrosamente alta, de la que tardará años en recuperarse.

Entidades Matthew Lynn Director ejecutivo de Strategy Economics Director ejecutivo de Strategy Economics