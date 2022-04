Lo último en proteína vegetal y probióticos toma el protagonismo en Alimentaria

Carne, embutidos, leche, huevos, pescado que en realidad no lo son, aunque tienen su sabor y su textura. Son en realidad productos elaborados con proteína vegetal (plant based) que se posicionan como alternativa a la proteína animal, y que estos días copan las novedades nacionales e internacionales que se pueden ver en el salón Alimentaria, impulsadas tanto por grandes multinacionales como por startups.

En muchos casos, las propias empresas que elaboran productos de origen animal están potenciando nuevas marcas con ingredientes vegetales. Un ejemplo destacado es el de la cárnica Noel, que ha invertido más de dos millones de euros en el lanzamiento de 'Verday', marca dirigida a todos los perfiles de consumidores: veganos, vegetarianos, flexitarianos y omnívoros, han indicado a elEconomista fuentes de la compañía gerundense.

Esta nueva enseña englobará todas las referencias elaboradas a base de proteína vegetal de la compañía, tanto las ya existentes, como las demás novedades que se presentan en Alimentaria.

La empresa incorpora nuevas referencias como la primera gama de embutidos veganos curados del mercado que incluye fuet, chorizo y salchichón; así como jamón cocido, bacon y nuggets de pollo; todos ellos también elaborados a base de proteínas vegetales y que replican el sabor y la textura de sus homólogos cárnicos. En total ocho nuevas referencias que se suman al surtido existente, que cuenta ya con hamburguesas y tiras estilo ternera o pollo, y otros loncheados sin carne.

En el sector lácteo, Danone también muestra en Alimentaria su apuesta por categorías en crecimiento como las proteínas, plant based y nutrición especializada, con marcas al frente como Alpro y YoPRO. Otra gran multinacional, Nestlé, destaca asimismo sus novedades vegetales y proteicas, tanto en alimentos (con la marca Garden Gourmet como abanderada) como en bebidas.

Nestlé España presentó en enero Vuna, su alternativa plant based al atún, pero ya tiene competencia. La brasileña Future Farm desembarca ahora en España con Future Tune, su réplica al atún elaborada a partir de soja, guisantes y garbanzos, y que ha sido premiada en Alimentaria. Paradójicamente, todos ellos coinciden estos días en este salón profesional con la compañía Balfegó, ubicada en Tarragona y referente internacional en atún rojo.

También tienen su espacio las nuevas compañías nacionales especializadas en alternativas a la carne, como Heura, que este martes anunció su segunda ronda de financiación a través de financiación colectiva con participaciones desde 20 euros. La campaña será lanzada en Crowdcube el día 14 de abril (13 de abril para los pre-registrados) y en la primera, en 2021, recaudó 4 millones de euros de más de 3.000 pequeños inversores.

Heura lanzó a finales de febrero la primera hamburguesa de chorizo plant based del mundo, combinando su experiencia por separado con las hamburguesas y el chorizo vegetales. La empresa barcelonesa cerró 2021 con 17,7 millones de euros de facturación, más del doble respecto a los 8 millones de 2020. En el año más exitoso en sus casi cinco años de historia, Heura amplió su alcance a 20 países, frente a los 13 del ejercicio anterior.

Premios a la innovación

El agua de Kéfir Be Plus de la valenciana Vicky Foods (matriz de Dulcesol), 100% natural y con bacterias que viven de forma natural en el cuerpo y que ayudan a restaurar el equilibrio de la flora intestinal, es el producto más premiado en los Premios Innoval 2022. En concreto, ha ganado en tres categorías: aguas, refrescos y cervezas; tendencia sostenibilidad y canal retail.

Be balance, otra bebida funcional de Vicky Foods en este caso diseñada según las necesidades del consumidor en base a su genética, hábitos de dieta y estilo de vida, ha ganado en las categorías salud y lácteos y derivados.

También se lleva dos premios Innoval (mejor cárnico, derivado o plant based y mejor producto en la tendencia placer) el cochinillo de Segovia 2.0 de la compañía Tabladillo, envasado para disfrutarlo en cualquier momento y lugar y que se puede conservar hasta 60 días sin refrigeración.

En la categoría tendencia conveniencia, el ganador es otro clásico: la tortilla de patatas pero envasada en lata. Se elabora con ingredientes de calidad siguiendo la receta de La Cocina de Senén (premio a la mejor tortilla de España) y se conserva hasta un año gracias a su innovador envase.

Otros premiados son la oliva verde líquida de Caviaroli; Coconut de Alpro, bebida elaborada con una base 100% de coco y fermentos naturales; los nuevos Nescafé Dolce Gusto con bebida de avena, almendra o coco; el snack de jamón ibérico con picos de pan artesanal en formato "on the go" y Just This, el crujiente aperitivo 100% queso deshidratado rico en calcio y proteínas.

Dos dulces también han sido galardonados: el helado Extreme Cookie Cone de Nestlé, con galleta cookie, y los Conüs de pastelería Rodellas, creados para satisfacer a los amantes de la parte final del helado, el pequeño cono de barquillo relleno de chocolate. En la categoría de mejor producto internacional, el ganador ha sido la réplica del atún elaborada a partir de soja, guisantes y garbanzos de Future Tune.

Los ganadores han sido elegidos entre los productos expuestos en la muestra Innoval, el área de Alimentaria que reúne más de 300 alimentos y bebidas innovadores.

Premio a startups

Este martes también se han otorgado dos premios más a la innovación en Alimentaria & Hostelco 2022. El primero es el premio a la startup foodtech más innovadora, que ha sido para la navarra Cocuus, que crea soluciones industriales para la producción de mimetic food (análogos a la proteína animal de base vegetal o celular). Su impresora 3D ha logrado desarrollar chuletones de carne sintética, beicon, costillas de cordero o filetes de salmón de aspecto similar al real.

El premio a la startup con mayor proyección ha sido para Oscillum Biotechnology, de Elche, que desarrolla etiquetas inteligentes que indican, en tiempo real, el estado del producto con el objetivo de combatir el despilfarro alimentario.

Las ganadoras han sido elegidas entre 15 startups finalistas que presentan sus soluciones en Food & Hospitality Startup Revolution (Pabellón 7). Entre ellas, empresas como Agrosingularity, que transforma las mermas y excedentes de la cadena de producción en un polvo de alto valor nutricional que se usa de nuevo como ingrediente; Groots, que facilita la agricultura vertical con una reducción del 90% en gasto de agua y del 96% en espacio de cultivo o Foodcoin, creadora de la primera criptomoneda para la hostelería.

Alimentaria & Hostelco se celebran hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. Ambos certámenes reúnen a más de 3.000 empresas expositoras, 400 de ellas internacionales, y esperan congregar a más de 100.000 visitantes profesionales, con un impacto económico local de 180 millones de euros.