La DGT no puede multar por no llevar la mascarilla dentro de un coche (pero sí Sanidad)

Durante los últimos meses han circulado diferentes informaciones que situaban a la Dirección General de Tráfico (DGT) en el centro de las polémica por multar a conductores o pasajeros que no llevaban la mascarilla dentro de un vehículo. Una noticia ante la que la propia institución ha querido salir al paso, confirmando que ellos no tienen competencia para sancionar este delito. Una pena que sí corresponde a Sanidad, ya que así se detalla en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dentro de las medidas en la batalla contra el coronavirus.

¿Tengo que llevar la mascarilla dentro de mi coche? Una de las preguntas más habituales de los usuarios españoles en el último año ha creado tanta controversia, hasta ser la propia DGT quien haya tenido que aclarar en qué situación se encuentra el organismo que dirige Pere Navarro.

Sin posibilidad de multar, ya que no hay tal delito estipulado en la Ley de Tráfico y Seguridad vial (como tampoco "quitársela"), la institución también ha querido aclarar que no conlleva la pérdida de puntos en el carnet de conducir. "La DGT lamenta que algún ciudadano se haya podido sentir desinformado por todas estas falsas noticias publicadas y no contrastadas ni con la fuente, ni con la normativa de tráfico y seguridad vial", ha señalado el organismo en un comunicado.

De esta forma, las multas (que sí las hay) por no llevar la mascarilla en el interior de un vehículo corresponden al Ministerio de Sanidad, ya que es una medida sanitaria y de salud pública. Así, un mismo policía podría no sancionar a un conductor en nombre de Tráfico pero sí emitir una propuesta ante las autoridades sanitarias.

¿En qué situaciones se puede multar?

Un delito que está tipificado con hasta 100 euros para cada persona que no lleve la mascarilla, y es que hace falta más de un tripulante para obligar al uso de esta protección. Solo en caso de viajar "no convivientes en vehículos de hasta nueve plazas", los agentes pueden levantar una sanción tal y como se remarca en la ley 2/2021 del 29 de marzo sobre el uso obligatorio de mascarillas.

La DGT sí puede multar si una mascarilla colgando del retrovisor entorpece la visión del conductor

Por su parte, en lo que refiere a Tráfico y aclarado que en el interior de un coche no corresponde a este organismo la competencia de multar, sí puede haber una infracción por la presencia de mascarillas. Esta se da cuando la protección cuelga del retrovisor interior y los agentes entienden que entorpece el campo de visión del conductor.

Con hasta 80 euros, según el artículo 18 del Reglamento General de Circulación es la única situación en la que la sanción compete a la DGT... pero en este caso por entorpecer la visibilidad y no por una cuestión sanitaria como sí lo es el no llevar la mascarilla viajando con no convivientes.