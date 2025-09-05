La DGT pide a los conductores que extremen la precaución en carretera este fin de semana: "Avisos de nivel naranja por tormentas en varios puntos del país"

Lluvias, tormentas, viento y oleaje activan este viernes los avisos en un total de cuatro provincias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los avisos por precipitaciones y tormentas estarán en Castellón y Tarragona, con valores máximos de 30 litros por metro cuadrado en Castellón. Asimismo, habrá avisos por oleaje en Mallorca (Baleares) y Cádiz y por vientos de hasta 80 kilómetros por hora en Cádiz.

El aviso de la DGT

Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado un comunicado en sus redes sociales en el que piden a los conductores "que extremen la precaución por avisos de nivel naranja por tormentas en varios puntos del país, especialmente en la zona norte de Castellón y la zona sur de Tarragona, señalando también otros puntos como Cádiz.

Además, la DGT recomienda que antes de emprender la ruta, los conductores se informen de la situación meteorológica. Cuando hay lluvia en carretera, algunos riesgos de accidente aumentan notablemente, por ello, los agentes recomiendan mantener la distancia de seguridad con el vehículo de delante y de detrás y prestar especial atención a la conducción.

???Les pedimos que extremen la precaución por avisos de nivel naranja por tormentas en varios puntos del país.



?En la zona norte de Castellón y zona sur de Tarragona.



El aviso de la AEMET

La AEMET prevé para este viernes un tiempo estable en la mayor parte del país, y los cielos estarán poco nubosos, con intervalos de nubes altas que recorrerán la Península y Baleares. No obstante, la entrada de humedad mediterránea dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del levante peninsular y habrá precipitaciones en la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y Pirineo oriental que podrían afectar de manera puntual a Baleares, con intervalos nubosos.

Éstas se prevén débiles, aunque durante la primera mitad del día serán más intensas e irán con tormenta, con probabilidad de ser fuertes incluso localmente muy fuertes, en litorales de Tarragona y de Castellón. Por último, soplarán vientos de componentes este y sur en la mayor parte de la Península, con viento de componente norte en Galicia y tramontana en Ampurdán que amainarán.