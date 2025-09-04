Nueva señal de la DGT sobre los ciclistas: les obligará a bajarse de su bicicleta y continuar el trayecto a pie

Como respuesta a la evolución de la movilidad urbana, el pasado 1 de julio entró en vigor en España una modificación del Reglamento General de Circulación. El objetivo es regular con más detalle el tráfico y garantizar la seguridad de todos los usuarios, por lo que los cambios en la normativa no solo afectan a los conductores de vehículos a motor. Los peatones y los ciclistas también deberán adaptarse a las nuevas reglas.

Una de las principales novedades de la modificación son las nuevas señales. Algunas de ellas afectan a los conductores de bicicletas o cualquier otro tipo de vehículo de movilidad personal, como pueden ser patinetes eléctricos o monociclos. Por ejemplo, la señal R-422 de la DGT les obligará a continuar el trayecto andando.

El significado de la R-422

Se trata de una señal de diseño circular con fondo azul, borde blanco y la silueta blanca de una persona caminando mientras sostiene una bicicleta con la mano en el centro del cartel. En cuanto a su significado, indica a los conductores de cualquier vehículo de movilidad personal que tendrán que bajarse y continuar su trayecto a pie.

Señal R-422 | DGT

Es decir, si un ciclista se topa con esta señal, tendrá que desmontarse de la bicicleta y andar con ella en la mano hasta que se encuentre con otra señal que anule la indicación. En el caso de que la obligación se limite a ciertos tramos o periodos, se indicará mediante un panel complementario. Normalmente se utilizará en situaciones complejas como pasos de peatones o tramos urbanos con muchos peatones.