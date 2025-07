Muy pocos conductores revisan esta pequeña pieza del coche: su desgaste puede disparar el consumo y dañar el motor sin avisar

Cuando se realiza el mantenimiento de un coche, uno de los errores más comunes es quedarse en lo superficial. Revisar los neumáticos, las luces o los espejos no es suficiente para determinar si el vehículo funciona correctamente y, sobre todo, si es seguro circular con él. Y es que el sistema está lleno de pequeñas piezas que a priori son insignificantes pero que pueden marcar la diferencia al volante.

Un buen ejemplo es la válvula EGR, llamada así por las siglas de Exhaust Gas Recirculation (Recirculación de Gases de Escape en español). Como su nombre indica, esta pequeña pieza que se sitúa en la zona del motor se encarga de recircular los gases de escape hacia la admisión. Su objetivo es reducir las altas temperaturas de la cámara, disminuir los óxidos de nitrógeno y que los gases de escape vuelvan a ser quemados dentro del motor.

La importancia de esta pieza

Normalmente, los conductores que no son expertos mecánicos la ignoran, pero si no está en buen estado, las consecuencias para el coche podrían ser fatales. Y es que en caso de fallar, lo más normal es que el vehículo comience a tener problemas para arrancar, circule con menos potencia, contamine más y consuma más combustible.

Válvula EGR | Alamy

La clave de la válvula EGR es que se abre o se cierra en función de las revoluciones a las que se circula, para de esta forma recircular los gases emitidos. Por esa razón y tal y como explica el RACE, el principal motivo por el que falla esta pieza es que esté cerrada o no se abra bien. En el primer caso, la consecuencia es que toda la suciedad se acumula y obstruye en el filtro de partículas. En el supuesto de que no abra bien, el resultado es que la mezcla de oxígeno y gasoil no se produce como debería y el vehículo comienza a fallar.

Pero además, la creadora de contenido @carlnowlegde, ha compartido un vídeo a través de TikTok en el que explica que si no se limpia la válvula correctamente es muy probable que el ralentí del coche no funcione y que el motor no arranque.

La solución es relativamente sencilla: desenchufarla del conector, desatornillar y limpiarla por el interior. Aún así, la mejor opción siempre será acudir a un profesional para que elimine la carbonilla acumulada en la válvula.