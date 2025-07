No parar a ayudar tras un accidente de tráfico puede salir caro: esta es la sanción que contemplan la DGT y el Código Penal

Cualquier conductor con cierta experiencia se ha encontrado con algún accidente en la carretera. Normalmente, los servicios sanitarios y las autoridades son los primeros en llegar, y lo más habitual es ver el escenario cuando ya está controlado. Sin embargo, hay ocasiones en las que el incidente acaba de suceder y las víctimas todavía no han recibido ayuda.

El primer instinto de cualquier persona es detenerse para prestar auxilio, pero también es cierto que hay algunas situaciones en las que, ya sea por nervios, por pensar que ya se ha solucionado o por miedo a empeorar las cosas, los conductores pasan de largo sin ayudar a las víctimas. En este sentido, es importante saber que no detenerse para socorrer en un accidente se considera un delito.

Esto dice la ley en España

La respuesta a la pregunta de si un conductor está obligado a prestar ayuda en caso de accidente se encuentra en el artículo 51 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. En ella se aclara que "el usuario de la vía que se vea implicado en un accidente de tráfico, lo presencie o tenga conocimiento de él está obligado a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas que pueda haber, prestar su colaboración, evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación y esclarecer los hechos".

En otras palabras, si alguien presencia un accidente o observa un altercado en el que las víctimas no están a salvo, debe ayudarles. En caso de no poder hacerlo con seguridad, tiene la obligación de pedir auxilio a profesionales. De hecho, los conductores deben aplicar el protocolo PAS, que consiste en Proteger, Avisar y Socorrer.

Y más allá del aspecto moral, no detenerse a prestar ayuda conlleva una importante multa. El artículo 77 de la Ley de Tráfico especifica que la omisión del deber de socorro es una infracción muy grave sancionada con hasta 500 euros. Paralelamente, el artículo 195 del Código Penal explica que no socorrer a una persona en peligro o no pedir auxilio está castigado con una multa de tres a doce meses. Además, si la persona que no presta auxilio está implicada en el accidente, la infracción aumenta de seis meses a cuatro años.

Según la DGT, los conductores no deben detenerse si ya hay personas prestando ayuda a los accidentados. Si eso ocurre, la única obligación es continuar la marcha respetando la distancia de seguridad y seguir las indicaciones de los agentes.