Estos son los tres pasos clave que debes seguir si ves un accidente

Seguro que alguna vez has visto algún accidente siendo socorrido, pero en caso de presenciarlo tu mismo debes parar a ayudar a los accidentados. Así que, si no sabes cómo actuar, estos son los tres pasos clave que debes realizar.

Presenciar un accidente nunca es agradable, pero por desgracia estos no van a desaparecer. Por ello, ante esta situación, lo mejor que podemos hacer es conocer el procedimiento a realizar para ayudar en la medida de lo posible. Acuérdate de estas siglas que serán los pasos que tendrás que tomar: PAS.

Estas siglas son las de Proteger, Avisar y Socorrer. Los primeros minutos después de un accidente son de gran importancia, ya que estos son esenciales para salvar las vidas de los heridos o para que las consecuencias no se agraven. Eso sí, en caso de que ya haya personas atendiendo el accidente, lo mejor es marcharse, ya que quedarse mirando lo único que puede generar es provocar otro accidente.

Proteger

Una vez visto el accidente mantén la calma; es normal alterarnos en este tipo de situaciones. Para comenzar debemos colocar nuestro vehículo en una zona segura y ponernos el chaleco reflectante antes de bajar del coche. Cogeremos los triángulos de peligro (están en el maletero del coche) y los colocaremos a 50-100 metros del lugar del accidente, o bien la nueva luz de aviso V-16 que se coloca encima del techo del coche, pero solo si se trata de una autopista o autovía. Una señalizado el accidente, es recomendable que haya personas avisando a los otros conductores de que rebajen la velocidad haciendo movimientos con el brazo de arriba hacia abajo. Eso sí, deberemos hacerlo desde un sitio visible pero que sea seguro.

En caso de que ocurriera de noche, utilizaremos una linterna o, en su defecto, podemos utilizar la linterna del teléfono móvil. Según la DGT, si uno de los vehículos está funcionando, procuraremos apagar el contacto y poner el freno de mano. También hay que observar que no haya humo ni riesgo de explosión de alguno de los vehículos.

Avisar

El siguiente paso es llamar al 112, este teléfono es completamente gratuito y un número de llamada preferente, por lo que se puede llamar incluso sin tener el numero PIN del teléfono o sin cobertura. Otra opción es el "eCall" (obligatorio en todos los vehículos de nueva homologación desde 2018), el sistema para llamar a emergencias desde el propio vehículo.

Una vez hemos llamado, es importante que no colguemos el teléfono hasta que nos lo indiquen los operadores. tendremos que avisar de la población más próxima que hayamos pasado o a la que vamos a llegar, el número de heridos, si hay niños o si existe riesgo de incendio.

Socorrer

El tercer paso es socorrer, eso sí, solo debemos actuar si sabemos hacerlo adecuadamente, ya que lo primero es no causar más daño y la buena voluntad no es suficiente. Por ejemplo, no debemos retirar el casco a un motorista si no conocemos la técnica para hacerlo bien, ni tampoco proporcionaremos ningún medicamento a los heridos. Deberemos evitar que los heridos anden, es preferible que se mantengan en una posición estable que les beneficie. Es importante taparlos con alguna manta o abrigo para que entren en calor.

Una vez realizados todos estos pasos y con la llegada de la ambulancia o la policía, nuestro trabajo, seguramente, haya terminado, así que seguiremos las instrucciones que nos indiquen. Es importante tener bien presente, no solo por humanidad, que ante una situación así, la ley nos obliga a prestar auxilio.