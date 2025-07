Un agricultor guarda su tractor en el mismo sitio durante años sin moverlo y acaba recibiendo una multa de 200 euros por aparcar mal

Lo peor de algunas multas de tráfico es que llegan cuando menos se esperan. Ya sea por un radar, una cámara de seguridad o un agente que apunta la matrícula, hay algunas sanciones que no se notifican al momento, sino que se envían al propietario del vehículo unas semanas después. Y aunque recibir un aviso de este tipo siempre es una mala noticia, es todavía más complicado si tú no has cometido ninguna infracción.

Eso es precisamente lo que le ocurrió a un agricultor de Gézaincourt, una pequeña población situada en el norte de Francia. El hombre recibió una multa por aparcar mal su vehículo en París, pero lo más sorprendente es que, supuestamente, la infracción correspondía a un viejo tractor que llevaba años aparcado en su granero.

Multa de 225 euros

Tal y como cuenta Auto Moto, el agricultor recibió una multa de 225 por no pagar el estacionamiento del distrito 8 de París, uno de los más conocidos de la ciudad francesa porque en él se encuentran lugares emblemáticos como los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo. Sin embargo, el hombre rechazo la multa rápidamente ya que, según explicó era imposible que él hubiese cometido la infracción.

En primer lugar, el delito fue cometido el 7 de julio de 2025, que es justo el día principal de las fiestas de Gézaincourt, donde el hombre pasó el día. Al ser una festividad importante, varios vecinos estuvieron con él y actuaron como testigos para demostrar que el agricultor no había estado en París. De hecho, una de las personas que corroboró su versión fue el alcalde del pueblo.

Pero lo más importante es que la matrícula del vehículo multado era la de un tractor comprado en 1973 que el agricultor llevaba años sin utilizar. Es más, pudo demostrar que llevaba mucho tiempo aparcado en el mismo sitio de su granero, y sacó una foto del deterioro del vehículo para utilizarlo como prueba.

Lo primero que pensó es que le habían robado su matrícula... y así fue. Poco después de recibir la multa acudió a la comisaría para presentar un recurso administrativo (RAPO por sus siglas en francés) que es obligatorio antes de iniciar un proceso contencioso administrativo. Sin embargo, no hizo falta que el agricultor completase la demanda a la administración porque se pudo comprobar que habían robado la matrícula de su tractor para evitar las multas de París.