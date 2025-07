Adiós a los problemas al arrancar: estas son las señales que indican que la batería del coche necesita ser sustituida

Para alargar la vida útil de un coche y conseguir que funcione correctamente, es clave realizar un buen mantenimiento. Aunque a priori todo esté bien, el simple paso del tiempo provoca que las distintas piezas de un vehículo comiencen a fallar, por lo que todo conductor debe revisar con cierta frecuencia que no hay ningún problema. De esta forma se evitan sustos y, al mismo tiempo, ayuda a ahorrar una buena factura del mecánico.

En este sentido, es habitual comprobar el estado de las ruedas, el nivel de aceite, las luces o el sistema de frenos. Pero muchas veces se pasan por alto otras partes del coche que son esenciales para que funcione correctamente. Un buen ejemplo es la batería, que parece no dar problemas hasta que, de repente, deja de funcionar dejando al conductor tirado.

Cuándo cambiar la batería

El experto mecánico Edward de Los Santos ha explicado a través de la cuenta de TikTok de @tallerlosantos cuáles son las claves para saber cuándo hay que cambiar la batería del coche. En el video, comenta que hay varias señales que indican que está comenzando a fallar y que, por lo tanto, se debe sustituir antes de que se agote por completo e impida que el coche arranque.

La primera de las señales, es la más evidente: muchos vehículos llevan incorporado un testigo luminoso que se enciende cuando la batería se está agotando. Sin embargo, es posible anticiparse a este momento si se comienzan a notar otras señales como, por ejemplo, que las luces pierden potencia y se ven más débiles.

Otra de las claves para saber que la batería se debe cambiar es que al girar la llave para encender el motor se escucha una especie de ruido similar a un interruptor pero el motor no arranca. En esta misma línea, si el coche tarda en ponerse en marcha es posible que no se trate de un fallo de motor, sino que la batería se esté agotando. Más allá de estos indicadores, hay que tener en cuenta que la mayoría de baterías duran entre 3 y 5 años. Si ha pasado ese tiempo y la batería no se ha cambiado todavía, es probable que esté a punto de agotarse.

Alargar su vida útil

En el mismo post, Edward aporta un consejo sencillo para alargar la vida útil de las baterías. Este truco consiste en apagar las luces y la radio antes de apagar el coche, ya que de esta forma se reduce la carga instantánea sobre la batería cuando el motor se detiene. Por último, recomienda utilizar un cargador si estás acostumbrado a dejar el vehículo mucho tiempo parado.