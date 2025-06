¿Qué coche le compraré a mi hijo si aprueba la Selectividad 2025? Una guía para padres…, que son los que pagan

La Selectividad 2025 ya está aquí, y muchos padres ya están pensando en cómo recompensar a sus hijos por su esfuerzo. ¿Qué mejor regalo que su primer coche? Aquí te presentamos una selección de vehículos ideales para conductores noveles: seguros, económicos y con estilo.

Días intensos del año para los estudiantes que se enfrentan esta semana a las pruebas de acceso a la Universidad. Si te has venido arriba y le has prometido un coche por aprobar la Selectividad, no te preocupes: hay coches perfectos para ellos que pueden ajustarse a tu presupuesto.

Es probable que algunos te comenten que soñarían con abrir el garaje y encontrarse con un Lamborghini, un Ferrari o, como poco, un Porsche. Pero en esta historia los padres juegan un papel clave: pisan el freno, ajustan expectativas… y también los números. Porque si bien no les vas a regalar un superdeportivo, sí puedes ofrecerles algo mucho más valioso: su primer coche, práctico, seguro y con estilo.

Y es que no se trata solo de cuánto cuesta un coche, sino de cuánto cuesta mantenerlo, asegurar a un conductor joven, repostarlo (o cargarlo) y, sobre todo, aprender a conducir con cabeza.

Hoy en día hay coches fantásticos, seguros, tecnológicos y con mucha personalidad, perfectos para dar los primeros pasos en la carretera. Si tu hijo ha aprobado la Selectividad 2025, y es de los afortunados que recibirán un coche como premio al esfuerzo, aquí tienes una selección de modelos variados, modernos y asequibles que pueden convertirse en ese primer coche. Y no te olvides de preguntar por la financiación. Las marcas están ofreciendo cuotas mensuales muy atractivas.

Este modelo eléctrico de 3,99 metros de largo y cuatro plazas acaba de llegar al mercado. Con un diseño muy juvenil. Está disponible con dos motores, de 88 y 156 CV de potencia, y dos baterías de 30,0 y 43,2 kWh. La autonomía oficial es de 220 y 322 km, respectivamente.

Precio: Desde 18.780 euros (7.000 euros menos con la ayuda máxima del Moves III).

Con un diseño original y opciones de personalización, el C3 es una opción atractiva para jóvenes conductores que buscan destacar. Es un coche sencillo, sin pretensiones, fácil de elegir por sus dos únicos acabados, cómodo, que ofrece lo básico imprescindible y muy barato. Mide 4,02 metros de largo, es barato y muy cómodo. Está disponible con tres versiones: gasolina de 101 CV, híbrida de 110 CV y eléctrica de 113 CV.

Precio: desde 15.240 euros

Dacia Sandero

Este modelo sigue siendo líder en ventas gracias a su fiabilidad y precio competitivo. Con un diseño moderno y equipamiento básico pero funcional, es perfecto para quienes buscan un coche práctico sin gastar de más. De 4,08 metros de largo, además del motor de gasolina de 91 CV (TCe 90) hay otro de 101 (ECO-G 100) que puede funcionar indistintamente con gasolina y GLP (con etiqueta ECO). El único Sandero que puede adquirirse con cambio automático es el del motor de 91 CV.

Precio: desde 13.490 euros euros

Este simpático urbano de 3,83 metros de largo y 1,61 metros de ancho se ofrece con cuatro plazas, un tamalo perfecto ideal para ciudad y para ajustados huecos de aparcamiento, con un maletero razonable para su tamaño, con 280 litros. Está disponible en dos versiones: una de 97 CV con 327 km de autonomía y otra de 115 CV con 370 km de autonomía.

Precio: desde 24.990 euros (7.000 euros menos con la ayuda máxima del Moves III).

El modelo de solo 3,60 metros de longitud y cinco plazas es pequeño por fuera pero sorprendentemente espacioso por dentro. Perfecto para la ciudad, con un consumo eficiente y equipamiento tecnológico. Los dos motores con los que está disponible son de combustión sin hibridación: un 1.0 de 63 CV (tres cilindros) que resulta suficiente para la ciudad y el extraradio y un 1.2 de 79 CV (cuatro cilindros). Lleva la etiqueta C.

Precio: desde 16.590 euros

Con un diseño moderno y hasta 450 km de autonomía, este modelo de 4,29 metros ofrece una excelente relación calidad-precio en el segmento de los eléctricos. Hay cuatro versiones: con motor de 204 CV y batería de 64 kWh de capacidad bruta: con 170 CV y batería de 49 kWh; con 245 CV y batería de 77 kWh (MG 4 Long Range); y la versión deportiva de 400 CV.

Precio: desde 26.480 euros (7.000 euros menos con la ayuda máxima del Moves III).

Una reinterpretación moderna del clásico Renault 5, ahora completamente eléctrico. Ofrece hasta 400 km de autonomía y un diseño retro que está encantando a los jóvenes. Mide 3,92 metros de largo y llega con versiones de 95, 120 y 150 CV de potencia y con dos baterías de 40 y 52 kWh.

Precio: desde 26.851 (7.000 euros menos con la ayuda máxima del Moves III, que Renault adelanta en el momento de la compra).

Un clásico español que combina estilo juvenil y eficiencia. De 4,06 metros, ofrece buen rendimiento en carretera y ciudad, y su mantenimiento es asequible. Hay tres motores: 1.0 MPI de 80 CV, 1.0 TSI de 116 CV y 1.5 TSI de 150 CV (todos son de gasolina y ninguno dispone de un sistema de hibridación ligera, por lo que la etiqueta de la DGT que tienes es la C). Los niveles de equipamiento son: Reference, Style, Special Edition, FR, y desde diciembre de 2024, también el acabado Salta!

Precio: desde 14.900 euros

Su agilidad, dimensiones compactas y amplio espacio interior lo convierten en la opción ideal para quienes buscan un vehículo práctico y versátil. Equipa un motor 1.2L de tres cilindros con tecnología Mild-Hybrid, de 83 CV, con la etiqueta ECO. Una de las versiones cuenta con tracción total.

Precio: desde 18.500 euros

Ideal para quienes buscan un coche ecológico y fácil de conducir. Su motor híbrido garantiza bajo consumo y acceso a zonas de bajas emisiones. Lo tienes con dos versiones: una híbrida no enchufable de 131 CV (130H) y otra híbrida no enchufable de 116 CV (120H).

Precio: desde 21.900 euros

Volkswagen Polo

Compacto, seguro y con un diseño sobrio pero juvenil, con un tamaño de 4,07 metros de largo. Ideal para ciudad y viajes cortos. Buena calidad de acabados. Ofrece diferentes variantes de gasolina adaptadas a todos los presupuestos: gasolina TSI de 95 CV, de 115 y de 207 CV de potencia y tiene un maletero de 350 litros.

Precio: desde 17.900 euros sujeto a financiación