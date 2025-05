Los trabajadores de un desguace explican cómo actuar cuando un coche eléctrico se incendia: "Y poco a poco se irá apagando"

En los últimos años, se han hecho virales varios vídeos de coches eléctricos ardiendo gracias a las redes sociales. Incluso, se ha hablado de que algunos parkings estaban vetando ya la entrada a este tipo de vehículos por el riesgo que, según ellos, suponen.

Nada más lejos de la realidad. De hecho, según un informe realizado por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica en España y Portugal (AEDIVE), los coches eléctricos provocan muchos menos incendios que los vehículos de combustión.

Sin embargo, lo cierto es que, a pesar de tener un menor índice y ser más difícil de hacerlos arder, apagar el incendio de un vehículo eléctrico es bastante más complejo debido a los componentes de las baterías.

A pesar de esta dificultad, los trabajadores del desguace MotoCoche, ubicado en Granada, concretamente en el kilómetro 7 de la carretera A92-G, explican cómo se debe actuar en caso de que un coche eléctrico arda.

¿Cómo actuar cuando arde un eléctrico?

En su perfil de TikTok, @desguacemotocoche, los operarios muestran, en un simulacro, cómo actúan ellos en caso de que un coche eléctrico arda, cogiendo como ejemplo un Tesla Model 3.

"¡El Tesla está ardiendo! Protocolo de incendio", grita la trabajadora del desguace. Acto seguido, dos compañeros proceden a sacar de un armario un chaquetón y unos guantes y, después, hacen lo propio con una lona ignífuga.

Una vez sacan la mencionada lona de la bolsa, cubren el Tesla completamente. "Solapa para que no entre aire", dicen mientras realizan la acción. "Mira, ya se va apagando, ya hay menos humo", comenta uno de los operarios.

"Chicos, esto es un simulacro. Ahora habría que echarle agua para que se enfríe la manta, cierre estanca y pese", comenta uno de los trabajadores. "Y poco a poco se irá apagando el coche", sentencia el compañero.

Este protocolo de actuación se puede realizar gracias a la lona ignífuga. No obstante, los trabajadores terminan el vídeo lanzando y respondiéndose a una pregunta: "¿Estamos preparados? (para hacer frente a los incendios de los eléctricos) Que va, que va. Bueno, aquí porque tenemos esto, pero yo me voy a mi casa y no tengo nada. Un vaso de agua le tiro al coche", finaliza con ironía.