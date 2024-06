¿Es el fin de los coches eléctricos 'low cost'? El plan B chino para contrarrestar los aranceles que impondrá la UE

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles su intención de imponer a partir del próximo 4 de julio aranceles de hasta el 38,1% al automóvil de batería eléctrica importado desde China, una medida que Bruselas toma tras concluir que los fabricantes de este país gozan de una ventaja "desleal" por los subsidios que reciben de Pekín. Una medida que no es acogida del todo por varios países de la zona euro por el temor a una guerra comercial con el gigante asiático, pero que activa los planes chinos para contrarrestar las nuevas tasas impuestas en sus coches.

En una rueda de prensa al término del Colegio de Comisarios en Bruselas, uno de los vicepresidentes comunitarios, Margaritis Schinas, ha indicado que la investigación abierta por Bruselas ha confirmado la "desventaja ilegal" que "daña" al sector del coche eléctrico europeo y la decisión de tomar contramedidas.

Schinas ha precisado que el Ejecutivo comunitario ha trasladado sus conclusiones a las autoridades chinas y pedido una "solución compatible" con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que, de no resolver la situación de manera "eficaz" en los próximos días, los aranceles empezarán a aplicarse a partir del 4 de julio.

"Nuestro objetivo no es cerrar el mercado europeo al coche eléctrico chino sino asegurar una competencia leal", ha dicho, por su parte, el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, en un mensaje difundido en redes sociales y recogido por Europa Press.

La respuesta más inmediata de los fabricantes chinos de eléctricos a los aranceles fue su evolución en bolsa: si bien ayer, ante las noticias que apuntaban a que las nuevas tasas se situarían en torno a un 25%, estas compañías experimentaron por lo general caídas importantes, hoy, tras conocerse que la media será del 21%, la imagen era distinta.

Y es que las empresas a las que se aplicará tasas por debajo de esa cifra se disparaban en la Bolsa de Hong Kong: BYD, con aranceles adicionales del 17,4%, subió casi un 7,4% en la parte matinal de la sesión, y Geely, cuyo impuesto será del 20%, hizo lo propio en un 2,7%.

La excepción fue SAIC, que sufrirá el arancel máximo impuesto por la Comisión (38,1%) tras no colaborar con la investigación y que caía un 1,83%. "SAIC tiene una gran dependencia del mercado europeo y no tiene planes todavía de localizar su producción, así que se va a ver muy afectada", indicó Ilaria Mazzocco, del 'think tank' estadounidense CSIS, citada por el diario South China Morning Post.

La posible réplica China y el temor de algunos países de la UE

La respuesta comunitaria genera dudas entre algunos países de la UE, como Alemania o Suecia, que temen las consecuencias de una guerra comercial con el gigante asiático. Y es que en estas zonas es donde parten muchos coches hacia Asia y se teme que la réplica sea la misma.

En este contexto, el Gobierno chino ha señalado que se trata de un "caso típico de proteccionismo" y anunció que el país "tomará las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos de China".

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, ha instado al bloque comunitario a "cumplir el compromiso de apoyar el libre comercio y oponerse al proteccionismo".

Producción en Europa

Con todo esto, la estrategia china sería la de dejar de construir estos vehículos en su país y hacerlo en Europa. Sin ir más lejos, en un intento de eludir las tasas, Volvo, perteneciente al grupo chino Geely trasladará la producción de dos de sus modelos a Bélgica. Lo mismo hará el gigante BYD al instalar una planta de producción en Hungría. O más cerca, Chery se instalará en la vieja fábrica de Nissan en Barcelona para producir este tipo vehículo en cuestión. Un plan que por todo lo que conlleva su operación será más costo que se hiciera en China, pero estiman que será más económico que si asumen los nuevos aranceles.

¿Es el fin de los coches eléctricos 'low cost'?

Varias marcas europeas tienen como objetivo vender coches eléctricos por 25.000 euros o menos, incluso en la barrera de los 20.000 euros. Aún así, con las tasas que pretente imponer Europa en los coches eléctricos chinos, exiten modelos como el BYD Seagull que se podrán conseguir por menos de 20.000 euros.