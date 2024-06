Sergio Ribeiro (Salvador Caetano): "El alza de aranceles a los eléctricos chinos no será muy fuerte"

La investigación puesta en marcha por Bruselas a la hora de corroborar los subsidios que da China a los fabricantes de vehículos eléctricos está cerca de darse a conocer. De hecho, la Comisión Europea se pronunciará tras las Elecciones del próximo 9 de junio. En el sector del automóvil se prevé que se lleve a término dicho incremento de los aranceles, aunque no se prevé que sean tan elevados como los que registró EEUU, que pasó de tributarlos al 25% a cuadruplicarlos.

Lo cierto es que es el próximo frente que ha de abordar el Viejo Continente. Todo ello en un contexto marcado por la incertidumbre del vehículo eléctrico, dado que la demanda no se corresponde con las previsiones que había para este año.

Sergio Ribeiro, director ejecutivo de Salvador Caetano Auto y consejero delegado de Distribución Automotriz Internacional del grupo portugués, atiende a elEconomista.es tras haber cerrado una alianza en España y Portugal para distribuir las marcas chinas Dongfeng, Voyah y Mhero. Preguntado por cómo afectará a su negocio si la Comisión Europea termina elevando los aranceles, Ribeiro se muestra convencido de que este incremento "no será muy fuerte".

El directivo asegura que "hay que ver qué gana verdaderamente la industria europea con esto, porque hay un montón de marcas europeas muy dependientes del mercado chino; por ejemplo, el Grupo Volkswagen tiene un tercio de sus ventas en China; Mercedes-Benz tiene su mayor mercado mundial en China; y el Grupo BMW tiene otro tercio de sus ventas allí". Por este motivo, Ribeiro detalla que "cualquier cosa que acontezca en Europa va a suceder también en China. Es verdad que hay mucho conjunto de marcas europeas, como por ejemplo las francesas, que no son tan dependientes del mercado chino. Por eso tiene que haber un equilibrio entre los intereses europeos, que son válidos, pero hay que verlos de una forma más larga, no solo en el corto plazo".

El directivo de Salvador Caetano asevera que "lo que creo que va a acontecer es que va a haber un aumento, aunque no me parece que va a ser fortísimo, como si fuera de tres veces más o cuatro, no creo". Pese al alza Y creo que ese aumento va a generar más recetas para Europa, pero no va a ser un impedimento fuerte para las marcas chinas desarrollar en Europa. Claro que yo creo que toda esta negociación va a implicar también una localización de las marcas chinas en términos de producción en Europa, que ya está aconteciendo y va a acontecer más".

En cuanto a la apertura de nuevos mercados, el directivo portugués prevé iniciar operaciones en dos nuevos países de Europa del Este y baraja la posibilidad de abrir un nuevo mercado en Europa Occidental. "Este año tenemos previsto abrir dos mercados más, hay un tercero que todavía no tengo la garantía, dos seguramente este año en Europa del Este y en Europa Occidental uno más. Esos tres seguramente. Puede haber un cuarto más, pero no tenemos todavía la certeza. Hay cosas que aún hay que negociar, pero si no fuera en 2024 será seguramente en 2025", comenta Ribeiro. En la actualidad, la compañía opera en 44 países de tres continentes, siendo África en el que más mercados tiene presencia el grupo portugués, con un total de 35 estados.

Preguntado por cómo afectará esta posible decisión al aterrizaje de Dongfeng en España y Portugal, Ribeiro explica que "no va a afectar en nada en el lanzamiento de la marca, de los modelos y de los concesionarios. No va a tener ningún impacto". No obstante, no descarta que pueda haber "algún movimiento en términos de precio".

De otra parte, Ribeiro se pronunció sobre qué acontecerá con el desembarco de las marcas chinas en el Viejo Continente. En su opinión, la desaceleración en las ventas de eléctricos, unido a un posible incremento de los aranceles a las importaciones de los vehículos eléctricos chinos "puede tener algún impacto en las marcas pequeñas". No obstante, el directivo luso se muestra convencido de que "las principales marcas no van a alterar sus planes" a la hora de comercializar sus modelos en Europa.

Previsiones para 2024

De cara al presente ejercicio, Ribeiro confía en lograr los registros de 2023, los cuales fueron récord en términos de facturación y en resultado bruto de explotación (ebitda). Así las cosas, el grupo portugués finalizó el año pasado con una cifra de negocios agregada de 3.700 millones de euros, lo que supuso un incremento del 23,3% en comparación con el ejercicio anterior —el cual también fue récord—. El ebitda Salvador Caetano en 2023 alcanzó los 269,7 millones de euros, un 24% más en comparación con 2022.

Así las cosas, Ribeiro apunta que de cara a este año "creemos que podemos llegar otra vez a esos números, pero con más negocio, con más facturación, con menos margen, porque el contexto económico ha cambiado muchísimo, los intereses son muy altos y afecta muchísimo nuestra actividad".

En relación al negocio en España, el directivo portugués afirma que "tuvimos un año 2023 muy fuerte, una facturación alrededor de 800 millones de euros, vendimos cerca de 35.000 coches en España el año pasado y este año nuestra previsión es superar este valor".