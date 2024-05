El indestructible Tesla Cybertruck llega a España: "Es un DeLorean con forma de camión que costaría aparcar en un Mercadona"

El Cybertruck de Tesla aterriza en Madrid y elEconomista.es ha tenido acceso exclusivo a la última creación de Elon Musk. En el marco de la gira Cyber Odyssey, la empresa estadounidense ha presentado por primera vez en la capital el nuevo pick-up eléctrico para algunos medios. Quienes hemos presenciado este adelanto podemos decir a ciencia cierta, que para bien o para mal, se trata de una creación impresionante que no dejará indiferente a nadie.

Tesla no ha dejado nada al azar en el evento que se ha llevado a cabo en el CaixaForum de Madrid. Y es que, al llegar, en la entrada del centro cultural, el nuevo todoterreno de Musk se camuflaba entre futurismo y parecía una continuación de las líneas de la arquitectura del edificio. Todo un escenario del planeta Marte que ha permitido realzar al nuevo concepto de pick-up de Tesla en la capital.

Como señalamos anteriormente, para bien o para mal, este vehículo off-road dará para hablar. Justamente eso lo hace impresionante. Y es que, en su totalidad, en cuanto a componentes, tecnología, textura, tamaño, forma, diseño, olor, todo es analizable (y cuestionable).

El G-Shock de los todoterrenos

Hablamos de un coche que está construido con un armazón exterior hecho para ofrecer la máxima durabilidad y protección a los pasajeros. Cuenta con un exoesqueleto casi impenetrable; cada componente está diseñado para ofrecer una fuerza y resistencia superiores. La capa estructural del Cybertruck está fabricada con acero inoxidable laminado en frío 30X ultrarresistente. Esto ayuda a protegerlo contra abolladuras y golpes, y el material de acero inoxidable. Es lo que vendría a ser el G-Shock de los todoterrenos.

Puntos "mejorables"

En este contexto, la primera impresión al tacto, da cuenta de materiales de primera calidad. Sin embargo, el coche tiene algunos componentes plásticos no tan convincentes: como el botón para abrir la puerta del pick-up y la persiana que cubre la zona de carga de 1.700 litros., los interiores de las puertas, el compartimento del salpicadero de las dos plazas delanteras, las tapas de electricidad (por lo demás, díficiles de abrir) y un detalle no menor, los anillos de remolque delanteros. A todo eso, se extraña que entre tanta tecnología no existan sensores en las puertas que eviten posibles golpes o cortes a los usuarios y un manillar o un peldaño para poder impulsarnos al subir al todoterreno (tiene una altura libre al suelo de más de 40 cm).

La provocación de un tanque difícil de circular

Cuando el Cybertruck salió a la luz, Giorgetto Giugiaro, el creador del DeLorean DMC-12, no pudo definir mejor al todoterreno con el que comparan su famoso coche de Regreso al futuro. "Es una provocación, encontrará admiradores". Eso mismo ha ocurrido en esta jornada. "Provocó" a los presentes a opinar y hablar de él, a querer indagarlo, a buscarle el 'pero', a jugar con él, a amarlo. Incluso a odiarlo.

"Es impresionante, más bonito en la vida real"; "Es un DeLorean con forma de camión que costará aparcar en un Mercadona"; "Es impresionante, la rueda es casi de mi tamaño"; "¿Podrá pasar esto la ITV?"; "La puerta del pick-up no cierra automáticamente, gran fallo"; "La puerta es completamente afilada, es una guillotina"; "El pick up se cierra como las persianas de mi piso"; "En el espacio de carga frontal no entran ni dos bolsas del supermercado, es innecesario"; "El retrovisor parece más un juguete de adorno que algo funcional", han sido parte de los comentarios de aquellos que presenciaron el nuevo concepto de pick-up de Tesla.

"Nada es verdad ni mentira", como decía Ramón de Campoamor "todo es según el color del cristal con que se mira". Si tratamos de verlo desde una óptica objetiva el resultado de la inmersión es impresionante, asombroso y genera ansiedad de ponerlo a prueba, pero se trata de una exhibición estática.

La reinvención de los pick-up

En palabras de su fabricante, el Cybertruck reinventa el concepto de pick-up. Ofrece más utilidad que una camioneta y más prestaciones que un deportivo. Es la nomenclatura perfecta. Todo en el exterior del vehículo, desde los bordes angulosos de su exoesqueleto hasta sus materiales y características, lo distingue de cualquier otro todoterreno del mercado.

Fue presentado en noviembre de 2019. Tras varios años de promesas y retrasos, el Cybertruck entró en producción en 2023 y las primeras entregas a clientes tuvieron lugar el pasado mes de diciembre en Estados Unidos. Sobre su arribo comercial a España y Europa, no existen fechas, sin embargo, se podrá apreciar próximamente al público en los pabellones de IFEMA el próximo domingo 26 de mayo, el último día del salón Madrid Car Experience.

Gira de Cybertruck en España

Madrid

En CaixaForum, del 22 al 25 de mayo

En Madrid Car Experience, el 26 de mayo

En Tesla Madrid-Sur (Fuenlabrada), del 27 de mayo al 1 de junio

Valencia

En Tesla Valencia Eliana, del 3 al 8 de junio

Barcelona

En Tesla Barcelona Paseo de Gracia, del 10 al 15 de junio

En CosmoCaixa Barcelona, del 20 al 22 de junio

Málaga

En Tesla Málaga, del 23 al 27 de junio

En definitiva, si pudiéramos encontrar una definición más precisa, sería como el coche que dibujábamos de pequeños con una regla de medir. Un resultado radical, prototípico, apocalíptico, a prueba de todo, inocentemente rupturista.

No sabemos si nos hemos convertido en "admiradores" de la creación de Musk como señalaba Giugiaro, pero si admirar es valorar el atrevimiento de crear algo semejante, con todo lo que conlleva el desarrollo del concepto, pues nos hemos convertido en esta jornada en Madrid en nuevos admiradores de la Cybertruck de Tesla.