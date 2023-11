El todoterreno de Tesla Cybertruck es superado por un Jeep Willys de 1943: no pudo subir una pendiente de poca inclinación

Tras la presentación del Cybertruck de Tesla en noviembre de 2019, más de 1,7 millones de personas han reservado el todoterreno, lo que lo ha convertido en el vehículo más "codiciado" en la breve historia de los coches eléctricos. Luego de inciertos cuatro años, la espera parece terminar y se anuncian las primeras entregas para el próximo 30 de noviembre. Sin embargo, en las pruebas preliminares 'todoterreno', el coche sigue sin convencer del todo.

El Cybertruck es lo más parecido a un coche que pudimos haber diseñado de pequeños con todos los componentes de un "indestructible". Pese a que ha sido la misma intención de Tesla, el pick-up eléctrico de Elon Musk lo que menos tiene es resistencia y blindaje, según se ha podido ver, tanto en el lanzamiento del mismo, como en las pruebas preliminares a su próxima entrega.

El pasado mes de julio, Tesla compartía una imagen que simbolizaba el comienzo de la producción del Cybertruck en la fábrica de Texas. Ahora todo parece indicar que las primeras entregas deberían estar aseguradas a partir del 30 de noviembre, según comunican desde Lárgus, pero es muy probable que el esperado pick-up no traspase la frontera estadounidense.

El peso del coche frena su llegada a Europa

Con su llegada al mercado, hay mucha expectativa, pero no todo son buenas noticias. Un gran desafío (sobre todo centrado en el peso) obstaculiza la llegada del pick-up eléctrico a Europa. De hecho, un documento de la NHTSA (la agencia nacional de seguridad vial de Estados Unidos) revela la nomenclatura de los números de identificación (VIN) del modelo, donde se encuentran determinadas características, incluido el peso.

Resulta que el GVWR, el peso bruto, del Tesla Cybertruck, debería estar entre 3.629 y 4.082 kg para el modelo de dos motores. Una cifra que se eleva incluso a 4.536 kg para la versión equipada con tres propulsores eléctricos. Eso indica que ya no podremos conducir el pick-up con el permiso B, porque su peso máximo autorizado supera las 3,5 toneladas (el permiso de conducir B permite conducir vehículos que no superen los 3.500 Kg de masa máxima autorizada y con no más de 9 plazas). Por lo tanto, solo con una licencia de vehículo pesado (C1) se podrá conducir el Cybertruck, añade Lárgus.

Un factor considerable que se puede apreciar en las pruebas preliminares donde se aprecia la dificultad del pick-up de Musk para enfrentar situaciones "simples" off-read y que hacen cuestionar sus capacidades como todoterreno.

¿El Cybertruck es un off-road?

Lo que se respalda en los vídeos que se han colgado en X (anterior Twitter) donde se aprecia a unos prototipos del Cybertruck, en un circuito todoterreno de Hollister Hill, Estados Unidos, intentando subir una pendiente de poca inclinación con muchísima dificultad. Algo que para un Jeep Willys de 1943, que aparece en el vídeo, no fue problema.

Tesla Cybertrucks being tested off-road at Hollister Hill RSVA ! ?? pic.twitter.com/abKyBRLLLZ — Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) October 23, 2023

Además, el pick-up de Musk tiene problemas para enfrentarse a giros muy cerrados. Y es que, las dimensiones de la Cybertruck no ayudan en este tipo de terrenos porque mide 5,8 metros de largo, sumado al peso señalado anteriormente, que harán una misión imposible a los futuros propietarios que se plantean circular por este tipo de zonas rurales.