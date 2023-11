Elon Musk acelera la producción del Tesla Cybertruck, aunque su llegada a Europa es incierta

Por fin, Tesla ya ha anunciado que su esperado y demorado Cybertruck comenzará a entregarse el próximo 30 de noviembre. Pero no cantemos todos victoria. Un documento que indica el peso bruto del pick-up eléctrico revela que superará las 3,5 toneladas, lo suficiente como para comprometer su llegada a Europa.

El pasado mes de julio, Tesla compartía una imagen que simbolizaba el comienzo de la producción del Cybertruck en la fábrica de Texas. Ahora todo parece indicar que las primeras entregas deberían estar aseguradas a partir del 30 de noviembre, según comunican nuestros compañeros de L`argus, pero es muy probable que el esperado pick-up no traspase la frontera estadounidense.

Nos quedamos sin el Cybertruck en Europa

Con la noticia de su llegada al mercado, los entusiastas de Tesla seguro que están encantados, pero no todo son buenas noticias. Un gran desafío (sobre todo centrado en el peso) obstaculiza la llegada del pick-up eléctrico a Europa. De hecho, un documento de la NHTSA (la agencia nacional de seguridad vial de Estados Unidos) revela la nomenclatura de los números de identificación (VIN) del modelo, donde se encuentran determinadas características, incluido el peso.

El pick-up eléctrico de Tesla superará las 3,5 toneladas de peso.

Resulta que el GVWR, el peso bruto, del Tesla Cybertruck, debería estar entre 3.629 y 4.082 kg para el modelo de dos motores. Una cifra que se eleva incluso a 4.536 kg para la versión equipada con tres propulsores eléctricos. Eso indica que ya no podremos conducir el pick-up con el permiso B, porque su peso máximo autorizado supera las 3,5 toneladas (el permiso de conducir B permite conducir vehículos que no superen los 3.500 Kg de masa máxima autorizada y con no más de 9 plazas). Por lo tanto, solo con una licencia de vehículo pesado (C1) se podrá conducir el Cybertruck, añade Lárgus.

El Cybertruck tiene capacidad para transportar hasta a seis pasajeros, dispuestos en dos filas de asientos. La plaza central delantera se pliega.

No solo preocupa el peso del Tesla Cybertruck

Además del peso, Tesla se enfrenta a grandes dificultades a la hora de fabricar este enorme modelo de acero inoxidable. Su líder, Elon Musk, incluso expresó su preocupación por la rentabilidad del modelo, y avisó a sus inversores de que el objetivo de 250.000 vehículos producidos al año no se alcanzará antes de 2025. Su especial carrocería causa muchos problemas a los ingenieros. De momento, Tesla ha suspendido los pedidos anticipados de Cybertruck en Europa y China desde mayo de 2022 hasta nuevo aviso.

La cuestión del precio también está sobre la mesa. Tesla ya descartó la cifra de menos de 40.000 dólares que Musk anunció cuando en 2019. Y es que el precio final del modelo podría estar muy lejos de lo prometido.