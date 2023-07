¿Qué pasó con el Cybertruck? La eterna promesa de Tesla que casi 2 millones de personas han reservado desde hace 4 años y que nunca llegó

Tras la presentación del Cybertruck de Tesla en noviembre de 2019, reservar este modelo fue barato y fácil. Todo lo que se necesitó fue un depósito de 100 dólares (90 euros al cambio) y estabas en la lista de espera. Hasta la fecha, más de 1,7 millones de personas han pedido uno, lo que convierte al Cybertruck en el vehículo más codiciado en la breve historia de los coches eléctricos. El problema es que han pasado casi 4 años y todavía no hay señales del vehículo.

En una primera instancia, Tesla dijo que sus primeras camionetas saldrían de la línea de producción en 2021. Hace una semana, Tesla dio atisbos de noticias sobre su primer Cybertruck producido en su fábrica en Austin, Texas. Pero el anuncio se encontró con el "escepticismo" de los clientes y observadores de la industria, que lo consideraron como un "truco publicitario" antes de una llamada de ganancias, en lugar de una señal de que las entregas eran inminentes, señala Fortune.

Las dos tormentas que frenaron la producción

Durante la espera de los que reservaron la camioneta mucho ha cambiado. Tesla ha resistido dos tormentas. Una, provocada por problemas en la cadena de suministro que dificultaron la producción de automóviles, y mucho menos el desarrollo de nuevos modelos, y contribuyeron a una disminución de más del 60% en la capitalización de mercado de Tesla entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022. (Desde entonces, el precio de las acciones ha recuperado algunas de esas pérdidas), explica el medio económico.

La otra tormenta la creó el mismo Elon Musk. Su desempeño errático, como propietario y CEO de Twitter, y la adopción de teorías de "conspiración de derecha", ha dejado su reputación personal, y la de Tesla, empañada, argumenta Fortune.

Competencia eléctrica

Además, el mercado de vehículos eléctricos también se ha transformado. Tesla ahora tiene una dura competencia tanto de los titulares de la industria automotriz como de las nuevas empresas que lanzaron camionetas eléctricas. Como fabricante de autos eléctricos, Tesla tenía la ventaja de ser el primero. Pero como fabricante de camionetas, está siguiendo a compañías como Rivian y Ford en el mercado.

El Cybertruck será posiblemente el vehículo más importante de la flota de Tesla, si es que llega al mercado. Como Musk señaló en el evento de lanzamiento, "los tres vehículos más vendidos en Estados Unidos son camionetas. Para resolver la energía sostenible, tenemos que tener una camioneta". Pero a medida que la compañía repara el daño de los últimos dos años, y sus competidores atraen a clientes potenciales, una gran pregunta se cierne sobre el Cybertruck: De los 1,7 millones de personas que han hecho una reserva, ¿cuántas de ellas todavía quieren una?

¿Cuánto costará el Cybertruck?

Es casi seguro que el Cybertruck no tendrá un precio de mercado masivo, lo que nos lleva al segundo problema: el coste, señala Fortune. Tesla ha abandonado durante mucho tiempo la cifra de menos de 40.000 dólares que Musk anunció en el lanzamiento de 2019. Es más, en octubre de 2021, Tesla eliminó el precio del Cybertruck de su sitio web, y en una llamada con los accionistas al año siguiente, Musk admitió que "las especificaciones y los precios serán diferentes; Odio dar un poco de malas noticias".

No está claro qué tan malas serán las noticias: Tesla aún no ha anunciado el nuevo precio. Pero los observadores de la industria sospechan que será alto. "Será un coche muy caro, tendrá que serlo. Parece que tiene una fabricación problemática. Simplemente no puedo imaginar que no lo vendan por un precio superior", explicó a Fortune el profesor Dale Harrow, presidente del Centro de Diseño de Movilidad Inteligente en el Royal College of Art de Londres.