Todos los coches son eléctricos en FITUR 2024

Los coches eléctricos no siguen el ritmo de crecimiento esperado en nuestro mercado, pero protagonizan todos los stands en los que hay un coche en el mayor evento internacional de Turismo, FITUR.

En su apuesta por reforzar la visibilidad de sus stands incorporando un coche, resulta llamativo que todos los alquiladores presentes en FITUR 2024 (Feria Internacional de Turismo) coinciden en el coche eléctrico.

Sostenibilidad, concepto clave para la movilidad de futuro y para el turismo.

Hertz, Avis, Sixt… los eléctricos no son los coches que alquilan sus clientes, pero nadie les podrá reprochar que falte presencia en la flota o interés real por mostrarlos a profesionales o público (se esperan que 250.000 visitantes pasen por la feria). La única excepción a la electrificación es la más modesta OKMobility. En su lugar, un coche de cartón, guiño a la sostenibilidad, tendencia en la que coinciden los sectores del turismo y el automóvil.

Hertz deja fuera a Tesla y entra Ford

A pesar de su declaración en la web "nuestro coche eléctrico de alquiler estrella es el Tesla", Hertz parece querer desviar la mirada en el foro mundial del turismo, tras sus malas noticias en Estados Unidos con Tesla.

En su lugar, Hertz luce otro producto genuinamente americano, el futuro Ford Explorer, que será exclusivamente eléctrico -por primera vez- y considerablemente más pequeño que el actual. Paradójicamente, el Explorer estará emparentado con la muy europea plataforma MEB del grupo Volkswagen, sobre la que se articula la actual familia ID. La comercialización del Ford Explorer se ha retrasado hasta la primavera de 2024, con entregas en el verano, seis meses después de lo previsto, oficialmente para cumplir con nuevas normas europeas.

Nuevo Ford Explorer, totalmente eléctrico.

Conviene recordar que la relación de Tesla con Hertz ha sacudido la confianza del público en el coche eléctrico de nuevo, al decidir no renovar su flota de dichos coches eléctricos en Estados Unidos. Las razones de la renuncia son complejas, no totalmente explicadas, pero van más allá del propio desempeño del vehículo. La más importante la causó la propia Tesla, al rebajar sustancialmente el precio de los coches nuevos y lesionar el posible valor residual de los Tesla usados. Otras marcas también se vieron afectadas cuando Hertz decidió deshacerse de un tercio de su flota eléctrica, aunque en menor medida.

Ventas flojas de coches nuevos, brillante para alquiladoras

Muchos alquiladores tuvieron resultados brillantes tras la pandemia, gracias a las crisis de los chips, que dejó el mercado sin coches nuevos y subió el precio de los coches usados. Así, al concluir su vida útil, la alquiladora los pudo revender a precios superiores a los esperados.

Han sido buenos momentos para aquellas empresas de alquiler que no compraban con buy-back (un compromiso de recompra a precio pactado por parte del fabricante). Empresas como Sixt compran casi la totalidad en la modalidad de buy-back, "pero nos lleva mucho tiempo, meses, el poder definir la flota más adecuada y que dé la rentabilidad".

La crisis de los chips supuso un buen momento para las alquiladoras que podían desprenderse de sus coches con sobreingresos.

Y al preguntar por el Audi e-tron que lucen, nos explican que los eléctricos todavía no son bien aceptados por los clientes a la hora de alquilar. Tiran de orgullo europeo (Sixt tiene origen alemán): "en mercados internacionales los coches alemanes tienen mucho tirón y, gracias a ellos, Miami, por ejemplo, tiene más negocio que cinco mercados europeos juntos"… Pero no, con eléctricos todavía no, pero no será porque no lo intentan.

En la práctica, en muchos casos el coche eléctrico no se adecúa aún al negocio del alquiler: llegar a un país o lugar desconocido, localizar dónde recargar -en puntos de recarga a veces inhóspitos o con funcionamiento irregular-, la premura de tiempo en muchos de los viajes (para no perderlo buscando electricidad), la dificultad de devolver los coches recargados… lo contrario a una buena experiencia de libertad. Lo contrario que el alquiler por minutos o por horas dentro de las ciudades, tan adecuado al eléctrico (salvando la logística de mantenerlos cargados): ni los casos de uso son iguales, ni la operativa, ni los modelos de negocio.