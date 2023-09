2025, la fecha en la que se podrían vender coches eléctricos rentables por 25.000 euros, según T&E

Cada vez queda más en evidencia que el principal obstáculo que encuentran los conductores para adquirir coches eléctricos es, con permiso de la infraestructura de carga, su elevado precio de acceso. Diferentes actores del sector llevan años vaticinando la supuesta fecha a partir de la cual fabricar un vehículo electrificado costará lo mismo que su homólogo de combustión, gracias a factores como el abaratamiento del litio o la reducción de costes por el aumento de la demanda. Sin embargo, la llegada del ansiado punto de inflexión se hace de rogar.

En este sentido, la ONG europea Transport & Environment (T&E) afirma que, para 2025, los fabricantes de automóviles podrán vender coches eléctricos pequeños (del segmento B) fabricados en Europa por 25.000 euros y obtener beneficios. La fecha en cuestión procede de un análisis que la organización ha encargado a la consultora Syndex, tomando como referencia tanto el descenso de los costes de producción como el de los precios de las baterías, "en línea con las previsiones de BloombergNEF y otros".

Así, "la disponibilidad de vehículos eléctricos más pequeños y asequibles podría cambiar las reglas del juego para la adopción masiva del coche eléctrico y será crucial para que los fabricantes europeos puedan resistir la irrupción de las empresas chinas en Europa", considera T&E.

Para hacer esta previsión, el estudio ha realizado una modelización de los costes que podría tener la fabricación de los mencionados coches del segmento B en 2025. Cabe señalar que, al hablar del segmento B se refieren a vehículos con baterías de 40 kWh, aptos para autonomías comprendidas entre los 250 y los 300 kilómetros.

European-made electric vehicles could cost only €25k in 2025.



It's up to lawmakers to create the conditions for carmakers to prioritise selling these affordable models by incentivising small EVs and taxing heavy, inefficient SUVs. pic.twitter.com/qXTMWrE9oa