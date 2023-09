Von der Leyen anuncia una investigación contra China por las subvenciones a los vehículos eléctricos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comparecido este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo para dar su discurso anual sobre el estado de la Unión Europea. La que puede que sea su última intervención de este tipo en calidad de jefa del Ejecutivo comunitario, con el horizonte de las elecciones europeas en mayo de 2024, ha puesto el foco en China para anunciar que Bruselas abrirá una investigación contra las ayudas a la fabricación de vehículos eléctricos en el gigante asiático. Sigue en Directo el debate sobre el estado de la Unión Europea.

La alemana ha centrado parte de su intervención en la relación de la UE con China y lo que ha anunciado, concretamente, es que "la Comisión va a iniciar una investigación antisubvenciones sobre los vehículos eléctricos procedentes de China".

Youtube Video

"Es una industria crucial para la economía limpia, con un enorme potencial para Europa. Pero los mercados globales ahora están inundados de coches eléctricos chinos más baratos. Y su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subvenciones estatales", ha justificado la alemana.

"Europa está abierta a la competencia. No a una carrera a la baja", ha aseverado la jefa del Ejecutivo comunitario en relación a las ayudas chinas a la producción que, asegura, distorsionan la competencia del mercado único. "Igual que no lo aceptamos desde dentro, no lo aceptamos desde fuera", ha dicho.



La idea no es romper completamente relaciones con Pekín pero sí que reiteró Von der Leyen la necesidad de reducir riesgos con el país asiático manteniendo, en todo caso, las líneas de comunicación abiertas.

"No hemos olvidado cómo las prácticas comerciales desleales de China afectaron a nuestra industria solar", evidenció Von der Leyen parte de las tensiones comerciales con el país asiático. Se refirió, en este sentido, a que muchas jóvenes empresas europeas fueron expulsadas del mercado por competidoras de Pekín dotadas de grandes subvenciones y, en consecuencia, tuvieron que hacer frente a quiebras.

"Por eso es tan importante la equidad en la economía mundial, porque afecta a vidas y medios de subsistencia. Industrias y comunidades enteras dependen de ella", ha argumentado la alemana. Es así que la jefa del Ejecutivo comunitario ha llamado la atención sobre que, a menudo, las empresas europeas son excluidas de los mercados extranjeros o son víctimas de prácticas agresivas.

Además, ha afeado las restricciones de Pekín a las exportaciones de galio y germanio, dos minerales esenciales para la fabricación de microchips y paneles solares. "Esto demuestra por qué es tan importante que Europa dé un paso adelante en materia de seguridad económica", ha añadido.

De cara a impulsar la competitividad de la industria comunitaria de tecnologías limpias, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado un paquete para la industria de la energía eólica. Una medida que incluirá la aceleración de la concesión de permisos, la mejora del sistema de subastas públicas en la UE, el acceso a financiación y cadenas de suministro estables.

"Pero esto va más allá de un sector: de la energía eólica al acero, de las baterías a los vehículos eléctricos, nuestra ambición es muy clara: el futuro de nuestra industria de tecnología limpia tiene que hacerse en Europa", ha puesto de relieve la jefa del Ejecutivo comunitario. Y es que en su intervención ha destacado que en los últimos cinco años "el número de fábricas de acero limpio en la UE ha pasado de cero a 38" y que la UE atrae ahora "más inversión en hidrógeno limpio que Estados Unidos y China juntos".

Considerando la importancia del sector de las materias primas tanto para la industria verde como para la competitividad europea, Von der Leyen ha mirado al modelo puesto en marcha en la UE para atajar los altos precios de la energía derivados de la guerra de Rusia en Ucrania y ha llamado a replicar la fórmula en el segmento de materias primas y del hidrógeno limpio.