Seat acapara el 45% de las ayudas de la primera edición del Perte del coche eléctrico

Punto final al Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte_VEC). La primera edición de este programa de incentivos ha sido un fracaso. De los 2.975 millones de euros disponibles en esta convocatoria tan solo se han adjudicado 877,2 millones de euros, es decir, el 29,4% del total.

El proyecto que más fondos ha logrado ha sido el que lideran Seat y el Grupo Volkswagen junto con otras 60 empresas. El proyecto, denominado Future: Fast Forward, que contempla la producción de vehículos eléctricos en Martorell y Landaben (Pamplona), así como la gigafactoría de baterías de Sagunto (Valencia), contará con una financiación por valor de 397.377.534 euros. Es decir, el 45% de la financiación total del proyecto será para Seat y el Grupo Volkswagen.

Además, esta cantidad supone más del doble de los 167,3 millones adjudicados en la resolución provisional.

Una cantidad que fuentes de la automovilística califican a este periódico de "baja". Una resolución que el Grupo Volkswagen pidió que fuese "urgente y favorable" con el objetivo de continuar con la planta de baterías en Sagunto. Desde el consorcio automovilístico alemán han explicado que ahora analizarán dicha resolución y "estudiaremos sus efectos en todos los proyectos con el propósito de encontrar las soluciones adecuadas para poder ejecutar el máximo volumen posible de los proyectos de inversión previstos".

Tras el ultimátum dado por el consorcio automovilístico alemán al Gobierno, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, reconoció ayer en una visita a la planta que Ford tiene en Almussafes, que pese a que esta cifra se ha incrementado respecto a la resolución provisional, no alcanza las expectativas para una inversión de este volumen. Y es que el Grupo Volkswagen tiene pensado destinar 3.000 millones de inversión a la planta de baterías en Sagunto. El gigante alemán del automóvil esperaba contar con una financiación de 800 millones de euros para iniciar el proyecto de la planta de baterías.

En total, hasta 10 proyectos serán financiados con fondos públicos. Se caen de la lista el de la gigafactoría de Envision y Acciona, así como el de Rieju, por "no cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria", según ha reconocido Industria. Además, Ford renunció a las ayudas del Perte ya que no podía cumplir con los plazos establecidos. La multinacional norteamericana revisó sus previsiones de producción a mediados de agosto para Europa, "que introducen un retraso en nuestros planes de producción para España, lo que significa que no podemos aprovechar el programa de financiación del Perte".



Pero Seat no ha sido la única agrupación empresarial que ha visto incrementada las ayudas en el Perte. La segunda por volumen ha sido Mercedes-Benz, con un total de 170.446.892 euros, un 7% más, 11 millones de euros más, de lo que se destinó a este proyecto en la resolución provisional. De esta manera, las ayudas a Mercedes-Benz suponen el 19,4% del total.

El hub de descarbonización también ha visto elevada las ayudas para su proyecto. El mismo contempla la producción de vehículos eléctricos y contará con una financiación de 107.849.528 euros, un 2,6% más frente a la resolución provisional.



El proyecto de Stellantis en su factoría zaragozana de Figueruelas también contará con más fondos. Si en la resolución provisional contaba con 42.470.833 euros, ahora dispondrá de 52.211.701 euros para su plan denominado Tesis, tal y como adelantó elEconomista.es. Asimismo, el proyecto Aries, desarrollado por las factorías de Stellantis en Vigo y Madrid, también recibirá ayudas. En un principio, fue desestimado. Ahora, dicho proyecto contará con unas ayudas 15.196.219 euros.



Renault recibirá 40.063.095 euros para desarrollar un ecosistema industrial de innovación para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado en España.



Sapa también ha visto incrementadas las ayudas en más de 7,5 millones de euros. De esta manera, su proyecto contará con 32.866.379 euros, el 3,7% del total.



El proyecto de Faurecia contará con 28.243.286 euros, un 8,9% más en comparación con los 25,9 millones de euros que le asignaron en la resolución provisional.



Irizar dispondrá de 24.186.554 euros para su proyecto Capital, que se centra en la capacitación tecnológica y desarrollo industrial de la cadena de valor del autobús e infraestructura asociada para la descarbonización del sector de Transporte con soluciones cero emisiones.



El proyecto de Fagor, denominado Invecpro, contará con 8.780.459 euros, un 22,1% más en comparación con la resolución provisional.

Presentación de los avales

A partir de ahora, las empresas adjudicatarias tendrán que presentar los avales exigidos y la previsión es que empiecen a recibir el dinero antes de fin de año.



Con carácter general, según ha reconocido el Ministerio de Industria, se adelantaría el 90% del importe total de la ayuda concedida a cada beneficiario.



Asimismo, Industria ha reconocido que abrirá una nueva convocatoria del Perte para "ofrecer una continuidad en el apoyo que necesita el sector para abordar la electrificación con éxito".