Ojo con la deuda: las bajadas de 'rating' casi doblan a las subidas en EEUU en 2019

Carlos Simón García Madrid

Hasta hace pocos meses, la mayoría de los inversores podían guardar sus ahorros en los bonos soberanos más seguros sabiendo que, al menos, recuperarían su inversión más un rendimiento moderado. Sin embargo, los cada vez mayores temores a una fuerte corrección en la renta variable mundial junto con las mayores expectativas de que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo no sólo mantengan los estímulos actuales sino que los incrementen mediante nuevas bajadas de tipos de interés, han hecho que el apetito por la deuda pública crezca hasta llevar a muchas de sus referencias al terreno negativo.

Así, se está viendo la paradoja de que pese a tener que pagar por financiar a países como Holanda, Suiza, Alemania o Francia, los inversores siguen comprando esos bonos a la espera de que el precio de la deuda siga subiendo (y sigan cayendo los rendimientos) y ahí sacar la rentabilidad que ya no dan los cupones de estas emisiones. Muchos expertos vuelven a hablar de burbuja en la renta fija, o al menos de "trampa", como hacen los expertos de Altair Finance AM, al "no ver racionalidad en esta situación". De hecho, no recomiendan "unirse a la fiesta porque creemos que puede torcerse en cualquier momento y tirar por tierra muchísimo más de lo que se puede llegar a ganar", explica Carlos Mendoza, gestor de la firma de inversión.

Pero la gran distorsión que han creado y fomentado los bancos centrales no se ha quedado solo en la deuda pública, sino que también la corporativa está mostrando los mismos síntomas. Uno de los indicadores que así lo muestran es la relación entre las subidas y bajadas de ratings crediticios que está habiendo este año en Estados Unidos que, según los últimos datos de Bloomberg y de la agencia Standard&Poor's, se sitúa en mínimos del año 2009. En concreto, esta ratio se encuentra en 0,55 subidas por cada bajada y hay que remontarse una década (durante el epicentro de la gran crisis financiera) para dar con una relación peor entre estas dos variables, cuando fue de 0,42.

"Esto significa que este año hay muchas más empresas con peor solvencia financiera a las que acaban bajándoles la calificación crediticia que empresas que mejoran su calificación, a pesar de la situación de este entorno de tipos de interés", añade Mendoza.

La distribución de estos cambios no ha sido homogénea y mientras que las compañías de grado de inversión han recibido más subidas que bajadas, las de high yield han sufrido hasta 382 rebajas frente a 194 alzas. Asimismo, ha habido 11 compañías este año que se han convertido en fallen angels (ángeles caídos), que son aquellas firmas que han perdido el grado de inversión.

"El high yield debería situarse 100 puntos básicos por encima de los niveles actuales"

Desde la propia agencia advierten de que "aunque las condiciones financieras en EEUU parecen favorables, los riesgos están creciendo. Los factores geopolíticos persisten y la volatilidad del mercado se ha elevado mucho en el último mes de mayo, haciendo caer en picado las rentabilidades de la deuda soberana", explican desde S&P. "Estas caídas de los rendimientos han aumentado los spreads tanto en los bonos corporativos en grado de inversión como en los de grado especulativo y, con las expectativas de bajadas de tipos por parte de la Fed, las emisiones de deuda han estado cayendo este año", señalan. "Aun así, calculamos que las rentabilidades de los bonos basura deberían estar 100 puntos básicos por encima de sus niveles actuales, lo que indica que los mercados financieros podrían estar demasiado optimistas frente a la gradual ralentización económica", advierten.

En Europa, la ratio es de 0,87 subidas por cada bajada, la peor cifra desde 2012

En Europa, el tono es negativo también pero no tanto. La ratio entre subidas y bajadas es de 0,87, siendo ésta la menor desde el año 2012, cuando cayó por debajo del 0,5.

A un paso del 'bono basura'

Según explican desde Altair Finance, "a todo esto hay que añadirle que aunque el 80% del mercado de bonos corporativos está calificado actualmente como de grado de inversión, la mitad de ellos son bonos BBB, la categoría más baja dentro de grado de inversión, a solo un escalón del bono basura".

Esto hace que, si se siguieran deteriorando las condiciones del mercado y se degradasen de forma general las calificaciones, muchas emisiones y compañías perderían el grado de inversión y, con él, "la posibilidad de entrar en los caladeros de muchos productos e instrumentos financieros que no pueden mantenerlos por su política de inversiones, lo que hará que haya ventas masivas y podamos tener problemas de liquidez", arguye Gonzalo Ramírez, director de Renta Fija de Tressis.

"Si se rebajara la calificación del 25% de los bonos BBB, el número de bonos basura aumentaría en más de un 50%", avisa Mendoza. En este escenario eventual, los inversores de grado de inversión podrían verse obligados a vender y buscar otros activos para reemplazarlos, "encareciendo la deuda de mejor calidad", añade. "Esto daría lugar a una desorganización de las posiciones de los inversores, que serían capaces de aumentar el riesgo significativamente extendiéndose rápidamente al resto del mercado y a la economía global", concluye.

El 'high yield' americano ya renta un 10%

Los bonos americanos denominados high yield o de alto rendimiento son el activo de renta fija que más se ha revalorizado por precio en lo que va de año, con una subida que supera el 10%. La misma clase de deuda a nivel global ha ganado más de un 9,6% mientras que en Europa ha superado los 8 puntos porcentuales desde comienzos de año. Volviendo a EEUU, la rentabilidad que ofrecen actualmente, de media, es de casi un 5,9% a vencimiento. Esta tasa ha caído 2,2 puntos porcentuales desde los máximos de diciembre del año pasado, cuando alcanzó un rendimiento del 8,1%. En el Viejo Continente el rendimiento actual es inferior, del 3,8%.