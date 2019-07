Société Générale espera menos emisiones de deuda corporativa de las habituales en el segundo semestre

A pesar del escenario de bajos tipos de interés, desde Société Générale prevén que la actividad de emisiones de deuda en España sea menor en la segunda mitad del año. "Las empresas se han preparado bien en los últimos años y ahora se pueden permitir el lujo de no acudir a mercado", señala Fernando García, director de mercados de capitales de la firma.

Ya en el primer semestre del año, las empresas españolas emitieron un 19% menos respecto al mismo periodo del año anterior, 7.700 millones de euros, según sus datos. Société Générale identifica dos razones por los que los volúmenes de emisiones van a la baja. Una es que "los corporate españoles se encuentran en una situación bastante saludable. Las empresas están empezando a optimizar sus colchones de liquidez e incluso a reducirlo, ya que no compensa emitir algo por poco que pagues para meterlo en un depósito que cuesta dinero", explica Fernando García. Y la segunda es que tampoco existe una gran actividad de M&A. "La única grande que hemos visto es la de Abertis", detalla. "El desapancamiento siempre es bueno. Y además, al haber poca oferta de papel, la demanda se fortalece", recalcaron desde Société Générale.

Si además de la deuda que emiten las empresas se incluyen la que han lanzado el resto de emisores en España (donde se incluye al sector público o las emisiones del sector financiero español), el volumen global de bonos emitidos en euros en España se incrementó un 1,4% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 52.700 millones de euros. Gracias, sobre todo, al papel del sector financiero, cuyas emisiones crecieron un 20%, por importe de 18.200 millones de euros, debido al buen entorno de la demanda inversora y de los tipos muy bajos.

"Ha sido el sector estrella del primer semestre. En los últimos años los bancos han estado enfocados en capitalizarse, con emisiones de deuda AT1 y T2, pero este año ha sido algo diferente. Están centrados en MREL y en algunos casos en refinanciaciones de los primeros instrumentos subordinados y de capital emitidos", explica Fernando García, director de mercados de capitales de Société Générale.

En lo que se refiere a la deuda que emite el sector público español, que decreció un 2,1% en el primer semestre del año (hasta los 26.750 millones de euros), Fernando García recalcó que "sigue habiendo una gran confianza de los inversores" con este tipo de activo.

Verano sin sustos en los 'spreads'

El escenario que maneja Société Générale para la segunda mitad del año es uno de tipos bajos, en el que seguirá habiendo mucha liquidez. Aunque el mandato de Mario Draghi expira el 31 de octubre, "el mercado anticipa que haya cierta continuidad de las políticas del Banco Central Europeo", explican, a manos de su sucesora, la francesa Christine Lagarde, ex directora del Fondo Monetario Internacional.

"Los corporates están relajados porque saben que si algo mal tendrán el apoyo del banco central", señalan en Société. De cara a verano esperan que se produzca una compresión técnica de los spreads porque no hay nuevas emisiones y los inversores tienen que estar en mercado. Pero a medida que se confirme la desaceleración de la economía, no descartan que los spreads repunten algo en el primer trimestre de 2020. "El lobo de spreads más altos llegará en algún momento, pero no será inmediatamente", apunta Jaime Sanz, responsable de asesoramiento de rating para estados soberanos de Société Générale.