Las grandes tecnológicas se encarecen un 34% en el año

En lo que llevamos de año, el índice tecnológico por excelencia, el Nasdaq 100, sube más de un 25%, revalidando máximo histórico tras máximo histórico (ya supera los 7.900 puntos). Este rally de la tecnología ha provocado que el sector se haya encarecido por PER (veces que el precio de la acción recoge el beneficio), que, en el caso de las grandes tecnológicas, supone un incremento, de media, del 33,7%.

Así, si en enero la ratio media de Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet y Facebook era de 26,1 veces, ahora es de 34,9 veces. En otras palabras, para la recuperar la inversión exclusivamente por la vía del beneficio en estas empresas, se requeriría casi 35 años. Con este panorama, no son pocos los que se preguntan si ya es demasiado tarde para subirse al carro de la tecnología o si todavía se puede cazar más.

Para recuperar la inversión por la vía del beneficio en estas empresas se casi necesitarían 35 años

Para Sara Carbonell, de CMC Markets, "siempre que haya acuerdo, que no tregua, entre EEUU y China, pueden seguir escalando, ya que las compañías estadounidenses necesitan a las chinas para fabricar. Además, hay potencial porque tenemos por ejemplo el 5G por llegar, que también va a influir en la tecnología por todos los dispositivos que puedan tener incorporado el 5G". Asimismo, la experta señala que muchas tecnológicas fueron castigadas en exceso durante los tira y afloja que han protagonizado ambos países por lo que "la vuelta a esos niveles supone un potencial muy fuerte".

En este contexto, entre las grandes tecnológicas la que más ha incrementado las veces que el inversor debe pagar por sus beneficios de este año es Facebook, que ha pasado de cotizar de 17,5 veces a 28 veces. Con un alza anual de más del 50%, los expertos esperan que en 2019 gane cerca de 25.000 millones de euros, lo que supondría un nuevo hito y una mejora del 13% respecto al año anterior.

"Los inversores que buscan historias de crecimiento no tienen muchas alternativas fuera de estos sectores, ya que actividades como el software destinado a la robótica o a la inteligencia artificial o la ciberseguridad van a seguir desarrollándose y, por tanto, creciendo como negocio en los próximos años", indica Juan José Fernández-Figares, de Link Securities. No obstante, recuerda que "si llega una corrección, lo más probable es que un principio sean las que más cedan, ya que en ellas los inversores mantienen muchas plusvalías latentes".

En el caso de Microsoft, que avanza más de 36% en 2019, lo que le ha llevado a ser la firma más valiosa al superar el billón de dólares de capitalización, el encarecimiento ha sido del 32%.

Eternamente 'cara'

Hablar de tecnología costosa es hacerlo de Amazon. La compañía que dirige Jeff Bezos lleva prácticamente cara desde que comenzó a generar beneficio, allá por 2003. Ese año ganó 35 millones de dólares, mientras que su cotización corrió un 178%, dando como resultado un PER carcano a las 100 veces. Ahora, por sus ganancias previstas para 2019 se pagan 73,4 veces, un 31% más que cuando arrancó el ejercicio. Si se cumplen las estimaciones de los analistas, este año mejorará su resultado un 38% para superar los 13.800 millones de dólares.

"Dentro de las megacaps tecnológicas, apostaríamos por Amazon, no únicamente por su negocio de e-commerce, que tiene un crecimiento más limitado, sino por su negocio de datos en cloud a través de Amazon Web Services, sector en el cual mantiene una gran cuota de mercado y unas perspectivas de crecimiento mayores. Cotiza a un PER algo elevado, pero no es algo que nos echaría el freno, gurús como Warren Buffet, se arrepienten de no haber comprado Amazon antes", explica Victoria Torre, de Self Bank. Para Torre, no vale cualquier cosa calificada como tecnología, por lo que recomienda ser selectivos: "Animaríamos a inversores con un perfil agresivo que estén buscando valor y crecimiento".

Por contra, Alphabet es la que menos ha elevado su ratio, pero también es la que menos ha repuntado. En este sentido, la matriz de Google sube más de un 9%, por lo que su PER ha pasado de 22,1 veces a 24,8 veces en los casi siete meses que llevamos de ejercicio.

Rosa Duce, de Deutsche Bank, argumenta que, si bien no es momento de salir de la tecnología, tampoco lo es de entrar: "Me quedaría en una posición más bien neutral después del buen año que lleva. Creo que la tecnología va a seguir creciendo pero sabemos que cuando corrige, es el que más corrige. Por tanto, si estás sobreexpuesto quédate en niveles neutrales. Yo ahora no entraría con una exposición muy agresiva".

Un potencial alcista de doble dígito

Pese a que Amazon ya ha corrido más de un 30% en bolsa este año, los expertos esperan que pueda anotarse otro 12% de cara a los próximos meses, lo que llevaría a la acción a la cota de los 2.011 dólares. Alphabet también cuenta con un recorrido de doble dígito para los analistas, si bien en su caso su alza anual es superior al 9%. Así, podría escalar otro 16,6%.