Trump nomina a July Shelton y Christopher Waller, dos palomas monetarias, al consejo de la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a última hora del martes su decisión de nominar al actual vicepresidente y director de análisis de la Fed de San Luís, Christopher Waller, y a Judy Shelton, asesora económica de su campaña presidencial en 2016, al consejo de gobierno de la Reserva Federal.

Nominaciones que llegarán después de que sus anteriores aspirantes, Stephen Moore y Herman Cain, optasen por abandonar sus candidaturas. Moore se retiró el pasado mayo citando el escrutinio público de su vida profesional y personal. Por su parte, Caín, empresario y ex candidato presidencial del partido republicano, canceló su nominación al consejo del banco central estadounidense a finales de abril.

Shelton ha sido uno de los nombres que lleva barajándose desde hace tiempo para ocupar uno de los puestos vacantes en el consejo de gobierno de la Fed. Según señaló en una entrevista con la CNBC el pasado mes de junio, de llegar a ser confirmada su intención es presionar para que la institución reduzca los tipos de interés hasta el 0% en uno o dos años, una postura que coincide con las metas del propio inquilino de la Casa Blanca.

I am pleased to announce that it is my intention to nominate Judy Shelton, Ph. D., U.S. Executive Dir, European Bank of Reconstruction & Development to be on the board of the Federal Reserve....

Como recordó el canal financiero, Waller ha militado la Fed regional de San Luís desde 2009 y previamente fue catedrático de economía en la Universidad de Notre Dame y catedrático en macroeconomía y teoría monetaria en la Universidad de Kentucky. Buena parte de su investigación académica ha residido en poner de manifiesto los peligros relacionados con la inversión de la curva de rendimiento, un fenómeno que ocurre cuando los rendimientos a corto plazo del la deuda del Tesoro estadounidense superan a los rendimientos a largo plazo.

I am pleased to announce that it is my intention to nominate Christopher Waller, Ph. D., Executive VP and Director of Research, Federal Reserve Bank of St. Louis, Missouri, to be on the board of the Federal Reserve....