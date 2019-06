Los planes de pensiones de los gestores estrella están a la cola por rentabilidad este año

Con la mayoría de bolsas en positivo en el año, no son pocos los partícipes que han visto como su plan de pensiones gana dinero este año, a pesar de que se trata de productos pensados para canalizar el ahorro a largo plazo que no están concebidos para mirar día a día cuál es su comportamiento. En concreto, y según los datos de Morningstar, aquellos que invierten en bolsa obtienen rentabilidades medias que alcanzan casi el 13% este año. Pero no todos se han beneficiado por igual del buen comportamiento de la renta variable: la diferencia entre elegir el más rentable y el que menos lo es supera los 20 puntos este año. Entre los más rezagados se encuentran los planes de pensiones de autor, con la excepción del de Magallanes.

Con datos hasta el 20 de junio (últimos disponibles en Morningstar para poder unificar el rendimiento de todos los productos), Okavango, gestionado por José Ramón Iturriaga en Abante, es el segundo plan de pensiones que peor se comporta este ejercicio de todos los que se comercializan en el mercado español -alrededor de 142, sin tener en cuenta aquellos que no ofrecen dato a 20 de junio-; seguido de Horos Internacional, pilotado por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez (antes en Metagestión).

Parte de que Okavango se deje un 0,23% desde enero mientras el resto de planes suman de media rentabilidades cercanas al 13% se explica en su alta exposición a la bolsa española, la plaza más rezagada del Viejo Continente por el elevado peso que adquieren los bancos en ella, penalizados por el retraso en la subida de los tipos de interés. Precisamente este sector es el que más protagonismo adquiere en su cartera (33,87%), seguido del de construcción (31,97%). Sobre la banca, Iturriaga explicaba en su última carta, de mayo, que "los niveles de valoración actuales son comparables a los del peor momento de la crisis del euro (2012) o de la crisis financiera tras la quiebra de Lehman (2008). Y la situación, a todas luces, no resulta comparable".

Pero estos dos planes de autor no son los únicos que se encuentran a la cola por rentabilidad en 2019, también lo están el del apodado Warren Buffett español, Francisco García Paramés, Cobas Global, que suma un 3,58% este año; azValor Goblal Value, que se revaloriza un 6,8% a manos de Álvaro Guzmán y Fernando Bernard, o Bestinver Global, que avanza casi un 9%.

Magallanes es la excepción entre las casas de 'autor'

Los tres abanderan el estilo de gestión valor, que se basa en identificar compañías infravaloradas en el mercado. "La gestión activa está de capa caída y por eso el value está teniendo sus dificultades", opina Carlos Cerezo, director de inversiones de Belgravia Capital. Sin embargo, "es más fácil encontrar compañías baratas ahora que hace un año y medio, lo difícil es que el mercado te dé la razón porque la dinámica actual favorece a la gestión pasiva", explica.

En el caso concreto del plan de pensiones que gestiona Paramés, se ha visto salpicado por el mal comportamiento de algunas de las compañías que forman parte de su cartera, como son el fabricante de pan Aryzta, que ha presentado tres profit warnings en menos de dos años, o la cadena británica de electrónica Dixon Carphone, que la semana pasada llegó a caer casi un 30% en la sesión en la que anunció una bajada de su beneficio anual.

Por contra, algunos de los planes que vuelan más alto este ejercicio tienen en común que invierten en la bolsa americana, que cotiza en zona de máximos históricos. Es el caso de Naranja Standard & Poors 500 y de Europopular USA, con avances superiores al 19%.

Reembolsos en pensiones

A pesar del buen semestre de mercado, en los planes también ha salido dinero, como en los fondos, que han cerrado su peor semestre en reembolsos desde 2012, según Vdos. En concreto, los planes individuales han visto salir 275 millones de euros hasta mayo, según Inverco.