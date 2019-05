Ence y Técnicas Reunidas se juegan sus puestos en el Ibex por su tamaño, pero les respalda la liquidez

Ence y Técnicas Reunidas son los valores más pequeños del Ibex 35. Su capitalización bursátil se ha reducido incluso por debajo de los 1.000 millones de euros en el caso del fabricante de celulosa (951 millones) y hasta los 1.347 millones en el de la empresa de ingeniería. El tamaño pone en riesgo la permanencia de ambas en el índice en la revisión del próximo 13 de junio, aunque en favor de las dos, sobre todo en el de Ence, juega su volumen de negociación, gracias al que podrían conservar su plaza. Más cuando ninguna de las principales candidatas –MásMóvil, Applus, Almirall y Gestamp– despunta especialmente de cara a esta revisión semestral.

Para entrar en el Ibex es necesario que la capitalización media de los últimos seis meses, ajustada según un coeficiente fijado en función del capital que circula libremente en bolsa, sea igual o superior al 0,30% del valor medio del índice en ese periodo. Este criterio no es solo para las entradas, sino que también puede justificar la salida de un empresa. Y es un requisito que, a falta de ochos sesiones de mayo, no cumplen ni Técnicas ni Ence, al quedarse en el 0,28% y el 0,29% en cada caso (ver gráfico).

El fabricante de celulosa se ha desplomado un 29,6% este año castigada por la amenaza de cierre de su planta de Pontevedra, que representa un 38% de su beneficio bruto (ebitda). A la espera de que el proceso judicial abierto concluya, y pese a que muchos analistas insisten en que se ha abierto una oportunidad para comprar, la acción tocó ayer un nuevo mínimo anual, en los 3,862 euros, su nivel más bajo desde septiembre de 2017.

Los títulos de Técnicas, en cambio, rebotan un casi un 13% durante 2019, pero esta subida no es suficiente para recuperarse de la caída cercana al 30% que sufrieron entre septiembre y diciembre del año pasado.

El volumen, su aliado

El comité que cuida del Ibex puede argumentar cambios por este tamaño insuficiente, aunque, en el fondo, el índice trata de representar a las cotizadas de la bolsa española con más liquidez; para simplificar, las empresas que más dinero mueven en el parqué. De ahí que este comité, presidido ahora por Mikel Tapia y que se reúne periódicamente para revisar si es necesaria alguna entrada o salida, pueda decantarse por mantenerlas y primar en este caso la liquidez. No es una decisión mecánica, sino que se valora dentro de este grupo de expertos. "Cuando la capitalización de un valor cae en exceso, a criterio del comité se puede excluir o no", explicaba Tapia en un desayuno con prensa antes de la reunión del pasado diciembre, cuando finalmente se decidió expulsar a Dia tras su desplome y no porque no estuviera entre los valores más líquidos de la bolsa.

Por contratación, Ence se mantiene en el puesto 25 en el ranking de los últimos seis meses, por delante de valores como Acerinox, Acciona, Mapfre, Mediaset o Colonial, según datos de negociación media de Bloomberg. Esta sería su tabla de salvación para agarrarse al Ibex, solo seis meses después de su regreso. Ence entró al índice en la revisión del pasado mes de diciembre para reemplazar a Dia, aunque ya formó parte del mismo entre enero de 1995 y enero de 1997, cuando todavía seguía siendo una empresa pública.

Mientras, Técnicas se mueve entre la posición 35 y el 36 de la clasificación. La compañía, que no es la primera vez que se encuentra en la cuerda floja para salir, encadena 11 años consecutivos en el Ibex, desde su entrada en abril de 2008 cuando se incorporó para sustituir a Inmobiliaria Colonial.

Por delante, según estas cifras de negociación y cumpliendo con la capitalización mínima exigida, se situaría MásMóvil, pero hay que tener en cuenta que el comité no solo se fija en el dato bruto de negociación. Además de eliminar las operaciones especiales y en bloque, entre otras cosas se estudian la horquilla de precios y el libro de órdenes, con lo que alguna de las candidatas se puede quedar fuera por estos motivos. Fuentes de mercado explican que ya ha ocurrido en otras ocasiones con la teleco, ya que es un valor que mueve operaciones en bloque que se excluyen a la hora de valorar la liquidez.

El resto de aspirantes para incorporarse al Ibex, con un tamaño suficiente, son Applus, Almirall y Gestamp (ver gráfico). Todas llevan un tiempo en las quinielas, pero no siempre es sencillo que quede un hueco libre. De hecho, los cambios anteriores a la entrada de Ence fueron todos motivados por algo extraordinario. Cie, Colonial y Meliá regresaron para cubrir las exclusiones 'obligadas' de Abertis, Popular y FCC.

Cronología de los últimos cambios del Ibex

Agosto 2016: Meliá entra por FCC

La hotelera volvió al Ibex trece años después, en una reunión extraordinaria celebrada en pleno verano, para ocupar la plaza que quedó libre tras la opa de Carlos Slim sobre FCC.

Junio 2017: Vuelve Colonial

Otra de las antiguas inquilinas del índice, Colonial, regresó a mediados de 2017 tras nueve años fuera gracias a la salida de Banco Popular, excluida ante la compra por parte de Banco Santander.

Junio 2018: Cie ocupa la vacante

El fabricante de componentes del automóvil también aprovechó la salida de un miembro del Ibex, Abertis –por la opa lanzada sobre ella–, para hacerse un hueco en el índice hace un año.

Diciembre 2018: Ence regresa al índice

En la última revisión ordinaria del Ibex, en la de diciembre, Ence pasó a formar parte del índice robando su plaza a Dia. No era la primera vez. Ya fue una empresa Ibex hace décadas, entre enero de 1995 y enero de 1997.