Meliá y Unicaja quieren ser nuevas inquilinas del 'Top 10'

Para formar parte del Top 10 por fundamentales, hay que lucir una de las diez mejores recomendaciones del mercado español y hay dos compañías que están haciendo progresos para conseguirlo en próximas semanas. Se trata de Meliá y Unicaja. En el caso de la cadena hotelera, un 71% de los expertos aconseja adquirir sus títulos, mientras que en el del banco, lo hace casi un 70%. En este sentido, serían Prosegur Cash y Ence las que verían peligrar su plaza en la herramienta.

Meliá, que luce un semáforo verde de manera ininterrumpida desde noviembre de 2017, ha estado envuelta en las últimas semanas por el ruido de la entrada en vigor del Título III de la ley Helms Burton, por el que los estadounidenses y cubanoamericanos podrían demandar ante los Tribunales de EEUU a las compañías que se beneficien de propiedades en Cuba expropiadas por el Estado.

Una de las firmas presentes en la isla es la cadena hotelera, si bien los expertos creen que no sería una de las grandes perjudicadas. "Recordamos que Meliá gestiona 34 hoteles en Cuba de donde obtiene 4% de su beneficio bruto. Cabe destacar eso sí, que dichos hoteles se rigen bajo un contrato de gestión con el Gobierno de Cuba, pero no son de su propiedad", explican desde Banco Sabadell. Una opinión que comparten en Bakinter, desde donde señalan que "el impacto será reducido puesto que todos los hoteles que tiene no son en propiedad sino en modelo de gestión".

Cuba entra dentro del modelo de expansión geográfica que está llevando a cabo la firma, en el que también entran Latinoamerica y Asia. El objetivo es que la diversificación los haga más inmunes a, por ejemplo, una caída del turismo en España, mercado que en 2018 supuso un 53% de los ingresos, según datos de Bloomberg. Esta estrategia también viene acompañada de un cambio de modelo de negocio, en el que Meliá está evitando la propiedad o el arrendamiento de los inmuebles y apostando más por la gestión de hoteles.

La fusión como aliciente

En el caso de la entidad, ha logrado recuperar la recomendación de compra que perdió a mediados de marzo. Con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre de 2019 que ha tenido lugar hoy, el director general de Finanzas de Unicaja, Pablo González Martín, ha confirmado que el proceso de fusión con Liberbank sigue adelante, un proyecto en el que ambas firmas llevan inmersas más de cuatro meses. A este respecto, desde UBS señalan que "el anuncio de fusión con Liberbank sigue siendo el principal impulsor del precio de las acciones".

"La entidad resultante sería el sexto banco más grande de España por activos", explican hace unos meses desde Credit Suisse. Por ahora, y a falta de conocer el acuerdo final, lo que se baraja es que Unicaja pueda controlar el 60% de la empresa resultante. Nacida de la unión de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén, esta operación permitiría a Unicaja ganar tamaño, acceder a otras áreas geográficas y, lo más importante, seguir reduciendo costes. Este último, es uno de los aspectos que valora positivamente el mercado.

AEDAS se consolida como la preferida

De las diez compañías que conforman actualmente el Top 10 por fundamentales, es AEDAS Homes la preferida de los expertos a tenor de que luce la recomendación de compra más respaldada. Pese al revuelo que ha generado en el sector el segundo profit warning lanzado por su principal competidor, Neinor Homes, desde la firma aseguran que su plan de negocio se cumplirá y que la demanda es estable.