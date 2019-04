Wall Street registra subidas a la espera de novedades sobre la tregua comercial: el Dow Jones bate resistencias

Tras una apertura 'floja', Wall Street cotiza plano este jueves. Frente a las caídas generalizadas en las principales bolsas de Europa, el parqué neoyorquino se decanta por las compras en tres principales índices. En consecuencia, el Dow Jones supera incluso resistencias. Los inversores al otro lado del Atlántico están a la espera sobre todo de cualquier novedad en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, cuyo acuerdo permanente parece estar más bien cerca según las últimas informaciones.

Este jueves vuelven a reunirse las dos mayores potencias económicas del mundo en Washington (EEUU) para avanzar en sus negociaciones. Estarán presentes el presidente norteamericano, Donald Trump, y el vicepresidente chino, Liu He. Por tanto, los mercados se mantienen pendientes de cualquier novedad que pueda surgir del encuentro.

El mandatario estadounidense ha asegurado a través de su cuenta personal de Twitter (como es habitual), entre otras cosas, que las conversaciones con el gigante asiático "están avanzando bien".

Despite the unnecessary and destructive actions taken by the Fed, the Economy is looking very strong, the China and USMCA deals are moving along nicely, there is little or no Inflation, and USA optimism is very high!