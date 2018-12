Wall Street extiende las pérdidas con descensos moderados

Wall Street extiende las pérdidas que registró el pasado viernes comenzando la semana con descensos moderados en sus tres principales índices. El que más cede es el selectivo Dow Jones, en torno a un 0,8%. La bolsa neoyorquina relaja las fuertes pérdidas con las que ha abierto la sesión de este lunes, pese a los marcados descensos en las plazas europeas.

Igualmente encara en rojo esta nueva semana marcada por la decisión de tipos de interés el miércoles de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El mercado da por hecho que el organismo presidido por Jerome Powell subirá 'el precio del dinero' en 25 puntos básicos (hasta el 2,5%) por cuarta vez este año.

Si todo sucede según lo esperado, será la novena subida de tipos de la Fed desde que comenzaron su ascenso en diciembre de 2015. No obstante, la noticia estará en si el banco central estadounidense continuará relajando su discurso y si, por tanto, frenará las subidas de tipos el próximo año.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a criticar a través de Twitter la política monetaria de la Fed, institución a la que ha llegado a calificar de "ridícula" en ocasiones anteriores.

Este lunes, el mandatario ha tuiteado que es "increíble" que el banco central estadounidense "esté si quiera considerando todavía otra subida de los tipos de interés".

Trump ve como una locura este previsto incremento del 'precio del dinero' teniendo en cuenta la fortaleza que, en su opinión,tiene actualmente el dólar y que "prácticamente" no hay inflación en EEUU.

También justifica que "China va hacia abajo" (haciendo alusión a los últimos datos macro que señalan una desaceleración de la economía del gigante chino), "París se está quemando" (refiriéndose a las tensiones en Francia por los 'chalecos amarillos') y que "el mundo exterior explota alrededor" de EEUU.

It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory!