El Ibex 35 intenta un rebote poco fiable por encima de los 8.900: los riesgos permanecen tras la pérdida de soportes

Las bolsas europeas intentan las subidas tras el tropiezo de la víspera. La pérdida de los soportes a corto plazo ha abierto la puerta a los bajistas y los descensos podrían llegar hasta los mínimos del año, que en el caso del Ibex 35 están alrededor de los 8.600 puntos.

Así las cosas, los expertos de Ecotrader dan por concluido el rebote que el Ibex 35 intentaba desde la zona de los 8.600 puntos tras perder ayer el soporte de los 9.000 puntos. A su juicio, la cesión de este soporte, donde semanas atrás se había abierto un importante hueco al alza, hace que pierda muchos enteros la posibilidad de ver un segundo tramo al alza en el rebote que llevara al Ibex 35 a buscar la zona de resistencia teórica de los 9.270-9.315 puntos.

"Perdiendo los 9.000 puntos todo hace indicar que el Ibex 35 se dirigirá, rebotes al margen, a buscar su zona de mínimos del año en torno a los 8.600 puntos", detallan los citados analistas, que también confiesan que no les sorprendería que incluso alcanzara los 8.500 puntos, donde se encuentra un gran soporte de medio plazo. "A corto plazo no mostrará ningún tipo de fortaleza mientras no recupere los 9.000 enteros", detallan desde Ecotrader.

Fuera de las fronteras españolas, la bolsa italiana lidera las subidas antes de que la Comisión Europea se pronuncie sobre los polémicos presupuestos del país trasalpino, que el propio Gobierno de Roma se negó a modificar.

En el lado empresarial, Amrest, la cadena de restauración con enseñas propias como La Tagliatella, Blue Frog o Sushi Shop, debutará hoy este miércoles en el Mercado Continuo a través de un listing. Pero realmente quién es el grupo Amrest.