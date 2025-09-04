Nvidia se convierte en el nuevo barómetro de Wall Street: los niveles clave para poder operar sin riesgos

Nvidia se ha convertido en una de las compañías que más interés está suscitando entre analistas e inversores en las últimas semanas. La cotizada más grande del planeta -capitaliza más de 4.400 Millones de dólares en el mercado de renta variable- está en boca de todos tras dar a conocer sus resultados trimestrales. Las cuentas de la empresa de chips han empezado a ser escudriñadas con lupa por inversores y analistas en los últimos años. Ya no solo por los números que presente, sino por ser un termómetro de cómo evoluciona la demanda de semiconductores y de la inteligencia artificial.

Por técnico, además, Nvidia se ha convertido en una de esas empresas conocidas por ser el nuevo barómetro emocional y técnico de Wall Street. Cada presentación de resultados suya es un pequeño ritual: el mercado se sacude, se emociona, duda… y acaba revelando su verdadero rostro no en los primeros minutos del after hours, sino en los días siguientes, cuando los grandes gestores han tomado posición.

El cierre semanal y mensual del pasado viernes no fue precisamente alcista. Y eso obliga a extremar la vigilancia. Técnicamente, hay dos niveles de soporte que marcarán el rumbo de las bolsas en las próximas semanas. El primero está en los 168,80 dólares. Su pérdida supondría una alerta temprana, la grieta que podría anticipar un cambio de marea. El segundo, aún más importante, se encuentra en los 161,85 dólares. Si también cae, comedia finita est del rally que nació a comienzos de abril.

Mientras eso no ocurra, la tendencia sigue siendo alcista. Pero no se trata de perseguir precios, sino de saber esperar. Porque a veces el destino de todo un mercado se decide en el comportamiento de una sola compañía. Y hoy, NVIDIA tiene ese peso. Por eso, más que anticiparse, conviene observarla con lupa. Es el barómetro perfecto para entender si viene calma o tormenta.

Estrategia operativa:

Si alguien está posicionado y quiere evitar una corrección, que sabemos cuándo empieza pero no cuándo termina, puede reducir si pierde los 168,80 y sobre todo los 161,30 dólares al cierre de una sesión.