El 'alter ego' chino de Nvidia: las acciones de Cambricon se disparan un 15% y duplican su precio en bolsa este año

Tal y como se esperaba, los resultados de Nvidia han supuesto un terremoto en el mercado de renta variable. Desde antes de su publicación, las cuentas de la tecnológica estadounidense habían sido concebidas como el termómetro que mediría la evolución de la demanda de chips, que a día de hoy es uno de los catalizadores que calibra la sostenibilidad del repunte bursátil mundial desde abril.

No hay que olvidar que Nvidia representa alrededor del 8% de la capitalización total del S&P 500, lo que significa que solo su acción podría tirar del índice en su conjunto en cualquier dirección. Por el momento, el director ejecutivo de la firma, Jensen Huang, afirmó que la demanda de chips sigue siendo saludable y que es probable que el próximo año se vuelva a batir un récord en ese sentido.

Algo que celebran las grandes cotizadas en general y las empresas del sector en particular. Y es que, no hay que olvidar que los clientes de Nvidia no solo compran chips, sino que además realizan compras en todo el ecosistema de IA, desde la infraestructura del centro de datos hasta la energía nuclear. Eso significa que los pedidos de Nvidia pueden indicar cómo de dispuestas están las empresas mundiales a gastar en general.

Por eso, que la firma de Jensen Huang esté ocupada, es un buen augurio para una amplia gama de sectores vinculados a la IA y, a su vez, a los mercados bursátiles globales.

En ese sentido, Cambricon es una de las firmas que más ha celebrado los resultados de Nvidia, y sobre todo las perspectivas que ha lanzado del mercado en general. La firma china, fundada en 2016 por los hermanos Chen Yunji y Chen Tianshi compite principalmente con Nvidia en el mercado de chips de inteligencia artificial (IA), específicamente en procesadores diseñados para entrenamiento e inferencia de modelos de aprendizaje profundo.

China no solo quiere sus propios modelos de IA generativa, sino también su propio hardware para alimentarlos

Nada más conocerse las cuenteas de Nvidia, y las declaraciones de su CEO, sus acciones se disparaban más de un 15% en la bolsa de Shanghai ShenZhen. Un movimiento que sirve para enfatizar su comportamiento en el conjunto del año, en el que ha conseguido duplicar el precio de sus acciones (+143%).

No es la única, las firmas englobadas dentro de su sector, el tecnológico, se sitúan entre las más alcistas del año en el Shanghai Shenzhen CSI 300 al elevar su cotización un 35% desde enero, el segundo sector que más ha tirado del índice en lo que va de año.

Desde Bloomberg destacan que China no solo quiere sus propios modelos de IA generativa, sino también su propio hardware para alimentarlos. Y eso eso, es algo que las empresas que han pasado las pruebas de compatibilidad de DeepSeek, incluidos los fabricantes de chips Cambricon Technologies y Hygon Information Technology, más están celebrando en bolsa, disparando su valor en los parqués.

La bolsa china, sin freno

Y es que, pese a que Nvidia mantiene una ventaja tecnológica y global, Cambricon se posiciona como una alternativa local en un mercado restringido por sanciones, sacando así ventaja a la firma estadounidense en las últimas semanas en el desarrollo de hardware y software para IA, especialmente en centros de datos en China.

Cambricon se ha convertido en una alternativa local en un mercado restringido por las sanciones de Trump

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) también se sitúa entre las ganadoras de esta nueva dinámica en la bolsa china. Su valor de mercado ha crecido significativamente tras el anuncio de DeepSeek sobre el uso de chips domésticos, como Hygon, que diseña procesadores de alto rendimiento (CPUs y GPUs) para servidores y centros de datos, con un enfoque en aplicaciones de IA y computación de alto rendimiento (HPC). Hoy se ha disparado un 20% en el parqué también.

Montage Technology, y Loongson Technology, presentes en el mercado STAR de Shanghái son las últimas firmas del sector enfocadas en semiconductores para IA que han destacado en las últimas semanas por su comportamiento en bolsa.

Todo ello ha permitido que la bolsa de Shanghai Shenzhen CSI 300 se haya disparado más de un 9% en lo que va de mes, lo que le ha permitido registrar su mes más alcista de los últimos once, y estar rozando su nivel más alto desde el verano de 2022.