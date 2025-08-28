Telefónica se alía con Nvidia y Tech Mahindra para optimizar su red en Alemania con IA

La filial de Telefónica en Alemania está trabajando junto a Nvidia y la consultora tecnológica india Tech Mahindra en el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial (IA) generativa específico para redes de telecomunicaciones con el objetivo de optimizar las operaciones y el mantenimiento de su infraestructura, según ha informado la compañía en un comunicado.

El modelo en el que se está trabajando combina la IA generativa con la automatización, lo cual permitirá, entre otras cuestiones, detectar interrupciones en la red con mayor rapidez y mejorar la calidad del servicio.

"Este modelo aumenta la fiabilidad y la eficiencia de nuestros servicios mediante decisiones basadas en datos y procesos altamente automatizados. Obtenemos mayor autonomía operativa y elevamos la experiencia del cliente a un nuevo nivel", ha valorado el director de Operaciones de Servicio de O2 Telefónica (la marca con la que opera la compañía en el país), Mircea Anghel.

En ese sentido, el modelo procesa datos estructurados, como alarmas y lecturas de contadores, así como información no estructurada, como registros, imágenes y texto, con el objetivo de que la red sea, en la medida de lo posible, autónoma.

"Utilizamos inteligencia artificial desarrollada específicamente para redes de telecomunicaciones. Esto no solo automatiza nuestros procesos, sino que transforma fundamentalmente la forma en que operamos nuestra red", añade Anghel.

Por otra parte, la compañía recuerda que el enfoque "Large Telco Model" de Tech Mahindra se presentó por primera vez en marzo de 2025 en Nvidia GTC, la conferencia global para desarrolladores de esta tecnológica. Se basa en el software NVIDIA AI Enterprise y se ha adaptado para redes de telecomunicaciones.

Este desarrollo aprovecha grandes cantidades de datos de las operaciones de red, así como tecnologías modernas de IA como la IA generativa y la IA basada en agentes (por ejemplo Nvidia NeMo y NIM). El objetivo es transformar las redes de telecomunicaciones tradicionales en sistemas en gran medida autónomos.

El modelo procesa datos estructurados, como alarmas y lecturas de contadores, así como información no estructurada, como registros, imágenes y texto. Con esta colaboración internacional, O2 Telefónica afirma que refuerza su papel como empresa pionera en procesos basados ??en datos y redes de alto rendimiento en Alemania.

"Las redes autónomas son fundamentales para brindar experiencias de cliente ininterrumpidas y eficiencia operativa para los operadores de telecomunicaciones", enfatiza, por su parte, Chris Penrose , Vicepresidente Global de Telecomunicaciones en Nvidia.

El directivo señala que el Modelo de Grandes Telecomunicaciones de Tech Mahindra , desarrollado conjuntamente con Nvidia y optimizado específicamente para O2 Telefónica, "sienta las bases para la implementación de agentes de IA en redes autónomas. Esto permite a O2 Telefónica ofrecer a los clientes una experiencia de red aún mejor".