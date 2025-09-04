"Cuando el ruido se convierta en oportunidad, volverá a merecer la pena comprar bolsa": las señales técnicas para estar alerta

Desde que a mediados de agosto el Ibex 35 marcó su nivel más alto de casi los últimos 20 años -concretamente desde 2007, antes del estallido de la crisis financiera-, el selectivo español ha entrado en una dinámica correctiva que refrenda la hipótesis técnica de que los 15.444 puntos han sido el techo del rally que nació en el mes de abril. Y pequeños rebotes al margen (como el de la jornada de hoy) no alteran esta visión.

La ruptura de la directriz alcista que unía los mínimos de abril y agosto, que pasa por la zona de los 14.800 puntos, hace pensar más en soportes que en la recuperación de la tendencia alcista vista antes de que apareciera esa pequeña grieta dentro de su formidable tendencia alcista que supuso el hueco bajista visto en los estertores de agosto.

A la espera de que los toros anuncien si han dicho su última palabra o no, hay que recordar que "el Ibex 35 no encuentra soporte relevante hasta los 14.000–13.740 puntos, que son los mínimos de junio y el ajuste del 38,2 % de Fibonacci de todo el tramo de subida", advierte Joan Cabrero, analista técnico y estratega quien no se plantearía comprar en el selectivo español hasta dicha cota.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

"Los 14.000, además, actúan como soporte psicológico de primer orden, porque si el índice alcanza esa zona, estaríamos ante una corrección del 10 % desde máximos, lo que activaría una de las reglas que suelo repetir con insistencia: esperar ese retroceso del 10 % para buscar entradas orientadas a medio plazo", aduce el experto.

Los niveles clave en Europa

En Europa, no hay soporte relevante hasta los 5.150-5.200 puntos, que son los mínimos de agosto y base del lateral que acota la consolidación del EuroStoxx 50 durante los últimos cuatro meses. "Los niveles que espero para volver a aconsejar compras en bolsa europea se encuentran en la zona de los 4.900–5.000 puntos del selectivo continental", afirma Cabrero.

"Esa caída supondría un retroceso del 10 % desde los últimos máximos y el encuentro con la directriz alcista que guía los ascensos desde 2020", explica el experto que sentencia: "Solo ahí, cuando el ruido se convierta en oportunidad, volverá a merecer la pena sembrar".

El oro ha renovado 37 veces sus máximos

La onza de oro se ha convertido por méritos propios en uno de los activos que registra un mejor balance mensual en lo que va de septiembre -se revaloriza un 2,5% mientras las bolsas cotizan con descensos- e incluso anual, al repuntar más de un 30% su precio desde el primero de enero.

El metal dorado empieza la jornada del jueves con ligeros descensos. Los alcistas se toman un merecido descanso después de haber renovado en 37 ocasiones sus máximos anuales en lo que va de 2025, algo que le ha permitido cotizar holgadamente por encima de los 3.500 dólares