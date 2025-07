¿Signos de debilidad en la bolsa más alcista de Europa?

Los movimientos de las últimas semanas del Ibex 35 han estado orbitado en torno a un nivel de referencia que ha ido ganando en importancia conforme pasaban las sesiones, el de los 13.750 puntos.

"Es la base del canal descendente en el que lleva inmerso el selectivo nacional desde que consolida posiciones", asegura Joan Cabrero, analista técnico, quien ahora pone de manifiesto que tras el último acercamiento a dicha zona, el Ibex 35 ha "rebotado con poca convicción", algo que no debe pasar desapercibido para quien vigile su desarrollo.

"Hasta que no pierda los 13.750 puntos, no podremos descartar un nuevo tramo alcista que me temo que sería el último antes de una corrección. Este soporte es la divisoria que separa un contexto potencialmente alcista de uno correctivo bajista", señala.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

Y es que, tal y como ha advertido en numerosas ocasiones, por debajo de los 13.750 puntos lo más probable sería ver una caída hacia al menos el 38,20% de Fibonacci del último tramo alcista, hasta los 13.300 puntos, con extensión posible hacia los 12.650 o incluso los 12.530 puntos.

Europa podría ir a niveles un 10% inferiores

En Europa, el EuroStoxx 50 sigue consolidando antes de decidir su siguiente paso. "Eso es justo lo que estamos viendo durante las últimas semanas con un proceso lateral-bajista, perfectamente canalizado, que encaja dentro de una clásica bandera de continuidad alcista", afirma Cabrero.

La base de ese canal transcurre por la zona de los 5.200 puntos. Mientras se mantenga en pie, "no habrá motivos para activar las alarmas y seguiremos pensando en que podemos asistir a otro impulso alcista que trate de marcar nuevos altos del año, pero si finalmente se pierde, la verdadera oportunidad de compra no estará en los niveles actuales, sino más abajo, en los 4.900 o 4.860 puntos, e incluso, en un escenario más exigente, en los 4.750", que están a un 10% de distancia de los niveles de cierre de este lunes. Ahí sí, la ecuación rentabilidad-riesgo volvería a ponerse más atractiva para quien quiera posicionarse de nuevo en bolsa.