Sí, aún es posible ganar intereses con tus ahorros: las mejores cuentas remuneradas dan más de un 3%

No corren tiempos fáciles para el ahorrador. En los últimos 12 meses, el Banco Central Europeo ha bajado en ocho ocasiones los tipos de interés, la última de ellas el pasado 5 de junio, hasta situarlos en el 2%. Esto se traduce en que los bancos reciben cada vez menos por el dinero que aparcan en el BCE, lo que deriva en descensos de la remuneración de los depósitos o las cuentas a la vista. Al contrario que en épocas de tipos altos, las entidades financieras ya no compiten tanto entre sí por captar el ahorro privado. Sin embargo, todavía hay opciones para quienes quieran poner a trabajar su ahorro y embolsarse rentabilidades del 3% en adelante. La irrupción de los neobancos como B100 (el banco digital de Abanca), los alemanes N26 y Trade Republic, así como el británico Revolut, en el panorama nacional no ha hecho sino añadir competencia en los últimos años.

Entre las mejores rentabilidades en cuentas remuneradas, se mantienen en lo más alto dos entidades tradicionales españolas, Ibercaja y Bankinter. La Cuenta Vamos de Ibercaja sigue ofreciendo -sólo a nuevos clientes- un 5,09% TAE (Tasa Anual Equivalente) durante el primer año, y un 2,01% el segundo. El importe máximo a remunerar son 20.000 euros. Pero para cobrarlo es necesario vincularse a la entidad por varias vías: además de la nómina, se exige al cliente que domicilie varios recibos y que realice un determinado número de operaciones al semestre con la tarjeta del banco.

Por su parte, la Cuenta Nómina de Bankinter remunera con un 5% el primer año y con un 2% el segundo. La cantidad máxima a retribuir cae respecto a Ibercaja, hasta los 10.000 euros. También es necesaria la domiciliación de recibos y la realización de un número determinado de pagos al semestre.

Para quien desee ver remunerado su ahorro, pero no quiera ligarse de forma tan fuerte a un banco, hay otras opciones. Una de ellas es la Cuenta Bienvenida de Raisin, que paga un 3,6% TAE pero ojo, sólo durante 3 meses. Raisin es una plataforma online europea que comercializa depósitos y cuentas de toda Europa, y actualmente ofrece, además, esta cuenta propia, para la que ha lanzado esta oferta promocional del 3,6%. La Cuenta Bienvenida permite ingresar desde 1 euro hasta 60.000. Como ese 3,6% es una Tasa Anual Equivalente, quien aporte, por ejemplo, 5.000 euros obtendría aproximadamente 45 euros al cabo de los 3 meses. Raisin no tiene oficinas físicas ni tampoco tarjetas, así que el cliente deberá vincular esta cuenta con su cuenta bancaria habitual, que será el punto de entrada y salida de todo el dinero que mueva en esta plataforma. Raisin está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos alemán, que garantiza hasta 100.000 euros.

Cuentas remuneradas

Tampoco exige una vinculación adicional la cuenta del bróker XTB, que paga un 3,25% TAE durante 90 días (este porcentaje ha caído desde el 3,5% anterior). Pasado ese periodo, el interés desciende al 0,90%. No hay importe máximo.

Por su parte, B100 permite embolsarse un 3,20% con su Cuenta Health, que premia al ahorrador por mejorar sus hábitos de vida: el cliente tiene que demostrar que se ha desenganchado del móvil para recibir ese interés. Deberá realizar un determinado número de pasos al día (esto se monitoriza a través de una aplicación) y fijar un tiempo máximo de uso de redes sociales. Esta misma entidad ofrece también la Cuenta Save, que remunera con un 2,25%. En ambos casos, el neobanco de Abanca fija en 50.000 euros la cantidad máxima a remunerar. Le puede interesar: Los fondos con poco riesgo que ofrecen rentabilidades del 4%, el doble que los mejores depósitos.

En el 3% se sitúa el interés de la Requetecuenta Digital de una entidad tradicional como es Unicaja, que exige, eso sí, domiciliar una nómina. La cantidad máxima son 20.000 euros. A partir del segundo año, el interés cae al 0%. Unicaja intenta atar al cliente por más vías: si se domicilia los recibos "principales" (agua, gas, luz o teléfono), se le devolverá hasta el 1% de esos importes, con un máximo de 100 euros al año. Estas condiciones estarán vigentes hasta el 31 de agosto.

Entre el 2,25% y el 2,27% encontramos varias opciones de N26, Openbank y la ya mencionada de B100. En el caso de N26, el 2,25% de interés va ligado a que el cliente vincule Bizum a su cuenta.

Trade Republic y Revolut

Revolut paga actualmente un 1,25% a los clientes de su plan Estándar, el gratuito, pero el interés sube hasta el 2,27% en el caso de que domicilie la nómina. También paga un 2,27% el plan más caro de esta entidad, el Ultra, que tiene un coste de 55 euros al mes. No puede olvidarse que Revolut rompió el mercado de la remuneración del ahorro en agosto de 2024, cuando lanzó la promoción de una cuenta al 3,56%, situándose en cabeza del sector y atrayendo a un buen número de clientes. El pasado marzo, coincidiendo con la finalización de esta promoción, Revolut lanzó sus cuentas nómina para intentar retener a los usuarios que había ganado con esa superoferta anterior.

Por su parte, Trade Republic ha recortado recientemente el interés de su cuenta al 2,02%. Era lo esperable, ya que este neobanco alemán siempre ajusta la remuneración a las bajadas de tipos que va efectuando el BCE. La entidad ya cuenta con IBAN español, y según avanzó elEconomista.es, está ultimando el lanzamiento de cuentas nómina, un producto que ya ofrece en otros mercados europeos.