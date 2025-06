Este jueves, 5 de junio, será el primer día en que el neobanco alemán Trade Republic opere como sucursal de una entidad extranjera en España. A efectos prácticos, para sus clientes -que son un millón en este país- esto simplifica temas fiscales (cualquier pago de intereses tendrá su retención aplicada, las transacciones en bolsa aparecerán en el borrador de la renta...). Tener IBAN español también ha abierto la puerta a que Trade Republic, muy conocido por sus cuentas remuneradas, ofrezca desde hoy fondos de inversión. Hasta ahora, comercializaban ETF, acciones, bonos, derivados y criptos. Este lanzamiento es exclusivo para España, con la percha de la fiscalidad que disfrutan aquí los fondos (se pueden hacer traspasos entre estos vehículos sin tributar, de modo que sólo se pagan impuestos cuando se rescata el dinero, algo que no sucede con los ETF). Por eso, aunque la entidad está en 17 países europeos, sólo venderá fondos aquí. Pronto lanzarán también cuentas nómina en España, según explican a elEconomista.es Julian Collin, responsable de crecimiento en Europa, y Antón Díez Tubet, country manager en España y Portugal. Otra novedad es que eliminan la cantidad máxima a remunerar en su cuenta (hasta ahora eran 50.000 euros). Trade Republic supera los 100.000 millones de euros en activos gestionados en 17 países europeos. No desvelan el volumen de activos en España ni en ningún otro país.

¿Cuántos fondos de inversión ofrecerá TR y qué parte de ellos son indexados?

Antón D. T.: Desde este jueves, los clientes podrán invertir ya en varios cientos de fondos -seguramente serán ya alrededor de 1.000 ISIN-. Y en las próximas semanas llegaremos aproximadamente a 2.000 ISIN, al añadir a nuevas gestoras que están en proceso. Cerca de la mitad serán indexados. Nuestro enfoque es de arquitectura abierta. Todo lo que esté disponible para el minorista, lo ponemos a su disposición. Eso incluye todos los indexados de iShares, Vanguard o Fidelity.

¿Con qué otros proveedores contará el banco?

A. D. T: Para el lanzamiento, también estarán BlackRock, Invesco, JP Morgan y DWS. Aún estamos ultimando la oferta, pero contaremos además con Pimco, Amundi, Neuberger Berman, Pictet... Y estamos en conversaciones con algunas gestoras españolas, así que estos datos irán cambiando.

Ahora cobráis 1 euro por operación en acciones o bonos, sin comisión de custodia. ¿Va a ser igual para los fondos?

Julian Collin: Sí, será lo mismo para los fondos: sin comisión de custodia, sin comisión de gestión. Un euro si compras un fondo. Si haces un traspaso entre fondos, es gratuito. Y si configuras un plan de ahorro, donde se invierte de forma periódica (mensual, semanal), también será gratuito.

Han alcanzado el hito del millón de clientes en España

J. C: Sí, y me gustaría destacar que lo hemos conseguido en menos de cuatro años desde el lanzamiento en España, en octubre de 2021, lo que supone ir a un ritmo más rápido que el de otros referentes del sector: Revolut tardó cinco años en alcanzar esa cifra y N26, siete años. En el caso de MyInvestor, actualmente cuentan con unos 500.000 usuarios, según nuestras estimaciones. Creemos que ahora, con este lanzamiento, podemos crecer aún más rápido en España.

Julian Collin: "Diría que aproximadamente la mitad de los clientes están con nosotros por la cuenta remunerada, y el otro 50% por la inversión"

Uno de sus principales ganchos es su cuenta remunerada, que paga al cliente exactamente el mismo interés al que están fijados los tipos del BCE. ¿Qué parte de ese millón de clientes está en Trade Republic por la cuenta, y qué parte porque invierte?

J. C: Responder a eso es difícil porque cambia continuamente. Muchas personas vinieron por el tipo de interés, ya que es una oferta muy atractiva, y luego empezaron a invertir. Si me preguntas cuál es el mayor factor de atracción hacia Trade Republic en los últimos 12 meses en España, es el interés de la cuenta, pero buena parte de esas personas ahora han comenzado a invertir. Cuanto más baja el interés, más gente decide invertir. A tu pregunta, no puedo darte una cifra exacta, pero diría que es una parte significativa... Aproximadamente, mitad y mitad.

Actualmente la cuenta de TR remunera con un 2,25% pero este jueves el BCE bajará, previsiblemente, los tipos al 2%. ¿Cuántos días tardará en repercutirse esa bajada a sus clientes?

J. C: Desde que el BCE anuncia el cambio en los tipos, pasan 6 días hasta que entra en vigor. Así que, si el BCE baja hoy la tasa al 2%, nuestros clientes seguirán recibiendo un 2,25% seis días más, y al séptimo pasará a ser del 2%. Seguimos siempre el ciclo exacto del BCE.

A. D. T: Lo importante es que no es una promoción como las que solemos ver en España, por un tiempo acotado o para cantidades limitadas. Nuestro enfoque está basado en principios: trasladamos la tasa de interés del BCE a nuestros usuarios, tanto nuevos como actuales, porque ese es el rendimiento real que genera su dinero.

Ahora que tenéis una sucursal en España, ¿lanzaréis pronto depósitos o cuentas nómina?

J. C: Sí. En mercados como Alemania, Francia e Italia ya hemos lanzado cuentas nómina, y esperamos hacerlo en España.

¿Pronto? ¿Este año?

J. C: No te quiero dar una fecha exacta, pero sí.

¿Cuál es vuestro objetivo de clientes en España?

J. C: Nuestro objetivo es ser el banco más grande de España. Sé que es muy ambicioso, y que implica llegar a muchos millones de clientes más. Pero nos ha llevado unos 4 o 4 años y medio llegar al primer millón. Espero que el segundo millón llegue mucho más rápido.

Antón Díez: "Seguimos creyendo que, para acumular patrimonio a largo plazo, lo mejor es usar ETF"

¿Cuáles son vuestros principales mercados?

J. C: En términos de base de clientes, Alemania, Francia, España e Italia. Francia y España se van alternando continuamente en la segunda y tercera posición. En ambos países tenemos más de un millón de clientes.

¿No os preocupa que, ahora que ofrecen fondos, sus clientes simplemente vendan ETF y compren fondos?

A. D. T: Si tu plan es invertir 20 o 30 euros al mes en un ETF durante los próximos 50 años, no tiene sentido vender ese ETF para comprar un fondo indexado, porque tendrías que pagar impuestos. Pero, para las personas que ya tienen fondos de inversión -recordemos que hay más de 400.000 millones de euros en activos en fondos en España—, ahora les damos la opción de trabajar con nosotros [...] En cualquier caso, seguimos creyendo que, para acumular patrimonio a largo plazo, lo mejor es usar ETF. Si comparas un ETF del S&P 500 con un fondo indexado al S&P 500, el ETF es más barato, más accesible, se puede negociar en cualquier momento, puedes ver su precio en todo momento… es, sencillamente, un mejor producto. Con los ETFs, tienes miles de productos para cada clase de activo específico. Puedes encontrar fondos indexados a los índices principales, a algunos activos… pero no invertir, por ejemplo, en "defensa europea" o en el S&P 500 ESG con un fondo. No hay tantas opciones. Así que los ETF seguirán siendo muy relevantes. El único problema en España es que los fondos permiten los traspasos sin impacto fiscal.

Recientemente empezasteis a ofrecer inversión directa en criptodivisas. ¿Cuántos clientes nuevos habéis ganado por esta vía?

J. C: Ese segmento no es especialmente relevante para nosotros. Las ofrecemos porque creemos que pueden formar parte de una cartera diversificada, pero apenas no hacemos publicidad de ello, porque no nos vemos como una plataforma cripto. Ofrecemos al cliente las mejores opciones para elegir entre todas las clases de activos. Pero nunca empujaríamos a alguien a comprar criptomonedas. Sólo una pequeña fracción de nuestros clientes invierte en criptos. Es sólo una parte residual de las carteras. La gran mayoría está invertida en ETFs y acciones.

A. D. T: No queremos competir con Binance, Kraken... Solo ofrecemos criptomonedas para los inversores a largo plazo que quieren tenerlas como una clase de activo más, pero no encuentran ETFs o bancos que se las ofrezcan directamente, y no quieren complicarse con plataformas externas.