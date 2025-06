En los últimos días hemos visto cómo el fabricante de chips Nvidia complacía al mercado con sus resultados, que cada trimestre son analizados con lupa por los inversores. Lo que ocurra con este gigante en bolsa podría arrastrar a todo el sector. En palabras de Josh Gilbert, analista de Mercados de eToro, "Nvidia ha recordado a los mercados por qué es la piedra angular de la revolución de la IA, con otro resultado sólido y un pronóstico optimista. Y lo ha hecho en un trimestre de incertidumbre", resalta. La compañía presentó unos resultados positivos, a pesar de que le impactan directamente las restricciones de Trump a las exportaciones de semiconductores a China. Tras analizar los resultados, Bank of America ha elevado su precio objetivo para la compañía un 13%, hasta 180 dólares por acción, con una recomendación de compra. "China ya no representa un riesgo", afirman los analistas del banco, que confían en que el margen bruto vuelva a situarse en torno al 70% a finales de año, gracias a la subida de la demanda. Según Bloomberg, 18 entidades han subido su valoración para un 12%, de media, desde que publicó estas cifras.

La tecnología, y en particular los semiconductores, están viviendo un año plagado de emociones. El sector venía de una época de subidas sin freno, con muchos valores sobrevalorados, y la corrección llegó a finales del pasado enero, ante la irrupción de una IA (inteligencia artificial) china llamada DeepSeek, que amenazaba con destronar a Nvidia; ésta última llegó a desplomarse un 17% en un solo día, y tampoco ahora, con sus últimos resultados, ha logrado recuperar los niveles previos a ese crash.

Para los inversores que quieran aprovechar el posible tirón de Nvidia, una buena opción pueden ser los ETF (exchange traded funds) que replican el comportamiento del índice tecnológico de referencia, el Nasdaq 100, o del sector de un modo más amplio. Nos hemos fijado en particular en aquellos ETF en euros que se venden en España pero que, además, se han quedado rezagados, es decir, que todavía están lejos de recuperar esos niveles previos a la aparición de DeepSeek (con la premisa de que tengan más potencial de subida, algo que podría materializarse o no). La ventaja de los ETF son sus bajas comisiones, pero también es cierto que no disfrutan de la ventaja del diferimiento fiscal que sí tienen los fondos de inversión en España (se pueden hacer traspasos entre fondos sin tributar, de modo que sólo se pagan impuestos cuando se rescata el dinero, algo que no sucede con los ETF).

El Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis (ISIN: IE00BM8R0J59) es un producto de Global X, proveedor estadounidense de ETF. La abreviatura Dis al final de la denominación significa que se trata de la clase de distribución, con lo que reparte a los inversores los dividendos generados (normalmente cada mes, trimestre o año) en lugar de reinvertirlos (como hace automáticamente la clase de acumulación, con la terminación Acc). Se trata de un ETF de réplica sintética, lo que significa que, en lugar de poseer físicamente las acciones, utiliza derivados financieros (swaps) para replicar el rendimiento del índice Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 UCITS. Este vehículo no ha cumplido los 3 años de vida, con lo que no puede tener asignado un rating de Morningstar (este proveedor concede sus estrellas a productos con al menos 3 años). Para recuperar su nivel previo a DeepSeek tendría que subir un 23%.

Más joven todavía es el JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (IE000U9J8HX9), nacido en 2024. En 2025 se deja un 12% y tiene más de un 18% de subida hasta sus precios pre DeepSeek. El Active en su nombre responde a que, a diferencia de los ETF tradicionales, que replican índices de forma pasiva, éste emplea una estrategia activa de inversión. Su versión de acumulación (IE000N6I8IU2) tiene un recorrido del 15% hasta esos mismos niveles.

Por su parte, el iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (IE000NFR7C63) puede ser una opción para quien esté pensando precisamente en posicionarse en tecnológicas del gigante asiático. Pese a que este año le va mucho mejor que a la mayoría de los fondos, lo cierto es que las turbulencias también le han afectado, y para volver a niveles de finales de enero tendría que revalorizarse un 17%. Los dos pesos pesados en cartera son el fabricante chino de dispositivos Xiaomi, y la también china Tencent, que desarrolla inteligencia artificial y ofrecen servicios de publicidad en China. Entre las dos ponderan casi un 20%. El ETF incluye en su cartera, con pesos importantes, empresas chinas de otros sectores, como Alibaba o JD.com. Tiene algo más de track record que el resto: se lanzó a finales de 2021, y a 3 años sube un 5,5% anualizado.

También es un ETF de réplica física el Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (IE00BGQYRS42), que ha batido sistemáticamente a su categoría de Morningstar (renta variable, tecnología) en los últimos cuatro años, pero en 2025 no lo está consiguiendo. De ahí que hasta sus niveles previos a DeepSeek tenga una subida de más del 11%. Sólo Apple pesa un 22%, Microsoft cerca de un 20% y Nvidia otro 16% en este fondo cotizado que, con estas ponderaciones y tras la época de subidas desorbitadas que hemos vivido, ha arrojado a 5 años una rentabilidad anualizada del 21% y a 3 años del 20%. Pero, como dice el típico disclaimer de los fondos, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Destaca sobre el resto, por sus 5 estrellas de Morningstar (la máxima calificación que ofrece este proveedor), el Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LU0533033667). Nacido en 2010, en el último lustro ha subido un 19% anualizado, y a 3 años cerca de un 19%. Utiliza derivados (réplica sintética) para obtener la rentabilidad del índice MSCI World Information Technology. El 90% de la inversión se realiza en EEUU.

Otro vehículo de X-Trackers, el Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (IE00BM67HT60) está entre los más rezagados. Ha generado retornos anualizados cercanos al 20% a 5 y a 3 años. Replica al índice MSCI World Information Technology Total Return Net principalmente mediante la compra física de acciones en una medida similar a la de este benchmark.

Todavía con distancias hasta sus precios pre DeepSeek del 11% o más encontramos opciones como el SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (IE00BYTRRD19), de State Street, o el iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD Acc (IE00B3WJKG14), ambos con retornos cercanos al 20% anualizado tanto a 3 como a 5 años.