Las decisiones judiciales en EEUU 'azuzan' a los alcistas: las bolsas europeas ponen en su punto de mira en las resistencias

La decisión del tribunal comercial estadounidense de bloquear la mayoría de los aranceles globales que el presidente de EEUU, Donald Trump, había anunciado en el Día de la Liberación, ha espoleado a los inversores de renta variable del planeta. Los futuros de las bolsas de Wall Street, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 anticipando subidas de un 1,6% y un 2% respectivamente, son un buen ejemplo. Y las alzas de las bolsas asiáticas, superiores al 1,5%, también. El dólar, por su parte, avanza frente a las divisas más negociadas.

Las bolsas Europeas afrontan la jornada cerca de zonas de fuerte resistencia, como son los 14.500/14.600 puntos del Ibex 35. Se trata del techo del canal que viene acotando la tendencia alcista desde los mínimos de 2022, y si sigue la dinámica alcista de las últimas horas, esta cota podría ser atacada.

Esto, en cambio, no significa que sea momento de lanzarse inmediatamente a comprar de nuevo renta variable. "Comprar cerca del techo del canal, con indicadores tensionados, sería ignorar la ecuación rentabilidad-riesgo que debería regir toda decisión operativa sensata", explica en ese sentido Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

"Es por ello que no me cansaré de repetir que estamos en un momento en el que hay que pensar más en mantener que en comprar y, de hecho, el comenzar a cosechar, dejando el último duro para otros, tampoco me parece mala idea".

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

En Europa, el EuroStoxx 50 tiene entre ceja y ceja sus anteriores máximos del año, lo que implica un potencial adicional del 4% desde los niveles actuales. "No atisbo una corrección en la principal referencia europea sin que antes haya al menos alcanzado esta zona", advierte Cabrero.

"La actual fase alcista, que sigue en desarrollo y, de momento, no me atrevo a darla por concluida", sentencia el experto quien recuerda que para que haya alguna evidencia técnica que sugiera un agotamiento comprador, el EuroStoxx 50 debería de perder al menos los 5.319 puntos.

Relacionados La justicia estadounidense bloquea la mayoría de los aranceles de Trump por ilegales