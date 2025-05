L3Harris, la última 'punta de lanza' de Ecotrader en el sector defensa

El auge de la defensa como uno de los sectores que acapara más protagonismo en el mercado de renta variable es más que evidente. Los buenos resultados financieros de las compañías dedicadas a este ámbito favorecen esta tendencia y el lanzamiento de ETFs y otros productos en plena oleada de flujos al sector, empieza a ser una constante ante el comportamiento alcista que protagonizan las empresas que -aunque sea tangencialmente- tienen algo que ver con este mercado.

La tendencia de ganar exposición a la industria militar ha cogido fuerza en los últimos meses ante las declaraciones de Donald Trump, el presidente de EEUU, avisando a los miembros de la OTAN de que solo intercedería por ellos si no gastaban lo suficiente en defensa, y tras el anuncio de conservadores y socialdemócratas alemanes de reformas importantes de la Constitución para aumentar considerablemente la inversión en defensa.

Una dinámica que insta a seguir buscando oportunidades dentro del sector que resulten interesantes a los precios actuales y que no reflejen una ecuación rentabilidad-riesgo poco sensata desde el punto de vista operativo.

Una de ellas es L3Harris Technologies que recientemente ha roto la resistencia que presentaba en los 232 dólares. "Es una clara invitación de compra en busca de un contexto alcista hacia al menos los máximos del año pasado e históricos de la compañía en los 265 dólares, que también frenaron las subidas el año 2022", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader. Por encima de esa cota el valor ya entraría en subida libre absoluta, la situación técnica más alcista que existe.

"Hablamos de una compañía estadounidense líder en tecnología aeroespacial, defensa y comunicaciones, que es interesante que tengan en cartera si no tienen demasiada exposición al sector de defensa y que solamente si pierde el soporte de los 208 dólares se pondría en jaque esta hipótesis alcista que favorezco", destaca.

Se une a Rheinmetall

Su incorporación a la cartera modelo de Ecotrader, se une a la de otras firmas del sector sobre las que ya se lanzó una operativa, como Lockheed Martin, General Dynamics o Rheinmetall, que ha triplicado su precio desde que hace ocho meses se decidió comprar en el portal premium de elEconomista.es.

Se trata del principal proveedor industrial de defensa de Alemania y uno de los grandes líderes europeos en vehículos blindados, munición y sistemas de artillería y su posicionamiento estratégico se ha visto claramente reforzado en un contexto geopolítico cada vez más tenso. "Cada vez que alguien me pregunta si es momento de vender, mi respuesta es siempre la misma: la fortaleza no se vende, se disfruta", señala Cabrero en relación a la firma germana. "A corto plazo, no mostrará ningún signo de deterioro alcista mientras no pierda los 1.300 euros, pero solamente me plantearía cerrar si pierde los 900 euros", concluye.

Su comportamiento, de hecho, es uno de los que más favorece que el índice sectorial Stoxx Europe Total Market Aerospace & Defense cotice en máximos históricos y que haya batido su nivel más elevado del año en más de 35 ocasiones.

Un 65% de los expertos aconseja comprar

La operativa en L3Harris viene secundada, además, por el consenso de analistas, que recomienda de manera mayoritaria la toma de posiciones en ella. De hecho, más de un 65% de los analistas aconseja comprar las acciones de la compañía.

Además, pese a que en el primer trimestre sus ganancias no ha logrado alcanzar las expectativas que los expertos tenían para ella, para el conjunto del año se estima que conseguirá un beneficio de 2.000 millones, algo más factible de lograr, ya que en 9 de las últimas 10 ocasiones que ha dado a conocer sus cuentas anuales ha batido estimaciones.