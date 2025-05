El juego de la gallina

Si observas la fotografía final de abril se puede observar que los principales índices apenas se han movido en un rango lateral respecto a marzo, sin embargo, este mes ha sido una montaña rusa donde una cartera global de acciones hizo el mínimo el 9 de abril cayendo más de un 10% y en la segunda mitad del mes ha recuperado la mayor parte de las pérdidas sufridas en la primera semana.

La tregua de 90 días anunciada por Trump marcó el mínimo de mercado el 9 de abril. La Fed le dejó claro que no saldría en su ayuda, él había creado el problema y a él le correspondía solucionarlo. La salida masiva de inversores de los EEUU disparó la TIR de sus bonos y el dólar contra el euro marcó el 1,15. Ante esta situación la Administración Trump tuvo que anunciar una prórroga para evitar males mayores, ya que en ese momento existía miedo real a que "algo pudiera romperse".

A día de hoy, no parece que los acuerdos comerciales tan deseados puedan llegar a una solución sencilla, más allá de acuerdos puntuales con algunos países. Principalmente el escollo es China, que ha tomado una posición fuerte e internamente empresarios cuestionan abiertamente esta política arancelaria.

Me pregunto si realmente creían que China iba a tomar una postura más negociadora, de ser así me parece naife. Reconozco que me cansa escribir cada mes sobre si esto es o no una estrategia negociadora, si lo es, me temo que no va lo rápido que ellos mismos creían. Lo que importa son las consecuencias de todo este proceso, hemos asistido a malos datos de PIB en EEUU anticipados previamente por la Fed de Atlanta, aunque las cifras de creación de empleo ayudaron a apagar el fuego que dicho dato provocó, donde ya situaba a la economía norteamericana en recesión.

Mientras la Fed está agazapada esperando su momento como en el 2018 -en la primera temporada del Show de Trump-, en esta segunda temporada parece que se lo quiere poner algo más difícil, aunque creemos que, a no más tardar, en junio pueden haber bajadas de tipos.

La prueba de fuego llegará en los próximos meses, los aranceles ya están provocando problemas de suministro y se espera una caída fuerte en los fletes marítimos que podrían volver a aflorar tensiones en las cadenas de suministro, tal como vimos en la crisis del Covid-19, este tipo de problemas puede provocar escasez y podría tensionar la inflación desde el lado de la oferta, lo que sería una muy mala noticia para la economía, ya que dejaría a los bancos centrales sin margen de bajadas de tipos al mismo tiempo que nos acercaría a la temida stagflación.

La parte positiva, los resultados empresariales de este primer trimestre han vuelto a ser muy buenos, batiendo expectativas tanto en Europa como en los EEUU, lo que en circunstancias normales debería de ser un soporte para que las bolsas continuaran con un buen comportamiento. Pero las circunstancias distan de ser normales y puede llevar su tiempo estabilizarlas. ¿Saltará Trump antes que el coche caiga por el precipicio a lo James Dean en Rebeldes sin Causa?